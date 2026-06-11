Javier Milei designó a la nueva titular de la subsecretaría de Culto: trabajó durante el Gobierno de Mauricio Macri

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció la nueva designación titular para la subsecretaria de Culto y Civilización del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El cargo fue establecido bajo el decreto 442/2026, firmado por Milei y el canciller Pablo Quirno. La publicación oficial se realizó este jueves 11 en el Boletín Oficial.

Quién es la nueva titular de la Subsecretaría de Culto designada por Javier Milei

La nueva titular del cargo es la abogada María Inés Brogin Alba. En el pasado ocupó un cargo similar, pero de gestión administrativa y dentro del Ministerio de Capital Humano. También fue coordinadora de servicios de Casa de Gobierno durante la gestión de Mauricio Macri.

Dentro del decreto, se mencionó: «Asígnase la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a la abogada María Inés Brogin Alba, al solo efecto del rango protocolar, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, mientras dure el desempeño de sus funciones como Subsecretaria de Culto«.

En parte de su experiencia, la abogada ocupó el cargo de prosecretaria Letrada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y subgerente de Asesoramiento Legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de NA