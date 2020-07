¿Qué vemos? Cine & series alrededor del mundo

"Adu"

Este año llegó desde España esta propuesta de 119 minutos de duración. Esta dirigida por Salvador Calvo y guion de Alejandro Hernández, la música es de Roque Baños y la fotografía es de Sergi Vilanova.

El elenco está integrado por el reconocido Luis Tosar, Anna Castillo, Moustapha Oumarou, Álvaro Cervantes, Miquel Fernández, Zayiddiya Dissou, Jesús Carroza, Ana Wagener, Nora Navas, Marta Calvó, Josean Bengoetxea, Jose María Chumo, Candela Cruz, Rubén Miralles y Emilio Buale.



En este drama de inmigración, se cuenta un intento desesperado por alcanzar Europa. Escondidos ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para meterse en las bodegas de un avión.

No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No sólo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España.

Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentar a la violenta muchedumbre de subsaharianos que iniciaron el asalto a la valla.

Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.

Desesperanza, urgencia, sed, paranoia, hambre, las historias de miles de que el mundo se niega a ver.

"Karpi"

En 2018, desde Finlandia, llegó esta propuesta de dos temporadas y 45 minutos de duración por episodio. Está dirigida y creada por Rike Jokela, con un guión de Kirsi Porkka y Jari Rantala. La banda sonora es de Juri Seppä y la fotografía es de Anssi Leino.

El elenco está integrado por la gran Pihla Viitala, Lauri Tilkanen, Jani Volanen, Tommi Korpela, Pirjo Lonka, Riku Nieminen, Pamela Tola, Jonna Järnefelt, Raimo Grönberg, Mikko Nousiainen, Marjaana Maijala, Tobias Zilliacus y August Wittgenstein, entre otros.



En este thriller, pocos meses después de sufrir una trágica pérdida, la inspectora Sofia Karppi investiga el asesinato de una mujer vinculada a una constructora de Helsinki.

Se cruzan aquí los intereses empresariales, intrigas de todo tipo, el hielo y la nieve… resulta fascinante la sordidez de los diferentes personajes que aparecen.

"American Assasin"

En 2017, llego esta propuesta norteamericana que mantiene el corazón agitado. Esta película está dirigida por Michael Cuesta y tiene una duración de 111 minutos. El guiòn está escrito por todos estos creativos: Stephen Schiff, Michael Finch, Marshall Herskovitz y Edward Zwick (basado en la novela de Vince Flynn). La banda sonora es de Steven Price y la fotografía es de Enrique Chediak.

El elenco está integrado por Dylan O'Brien, el gran Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Charlotte Vega, Shiva Negar, Scott Adkins, Trevor White, Alaa Safi, Mohammed Bakri, Roy Beck, Shani Erez, Tolga Safer, Aso Sherabayani, Gioacchino Jim Cuffaro, David Suchet, Joseph Long, Shahid Ahmed, Buster Reeves, Nick Cavaliere y Evie Wray.



En este thriller de acción y espionaje, tras la muerte de su prometida en un ataque terrorista, Mitch Rapp es reclutado por los Black Ops y entrena bajo la dirección de Stan Hurley, un agente de la CIA.

Rapp y Hurley tendrán que llevar a cabo una misión para detener una operación que podría desatar el caos a nivel internacional.

El oficio de Keaton se percibe rápidamente. Otros, como Taylor Kitsch y Shiva Negar despliegan su juventud y fuerza. La trama es vertiginosa, donde el héroe logra sortear los diferentes obstáculos que aparecen. Divierte.

"Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"

Es una producción multinacional: figuran actores de Canadá, Irlanda, Reino Unido, Suecia, España, entre otros. Está dirigida por David Dobkin y guion de Will Farrell y Andrew Steele. Tiene una duración de 123 minutos y la banda sonora es de Atli Örvarsson, además de la fotografía de Danny Cohen.

El elenco está integrado por figuras que vimos antes, como Rachel McAdams, Will Ferrell, Pierce Brosnan, Demi Lovato, Dan Stevens, Jamie Demetriou, Natasia Demetriou, Ólafur Darri Ólafsson, Melissanthi Mahut, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Björn Hlynur Haraldsson, Elena Saurel, Nína Dögg Filippusdóttir, Marcus Garvey, Julian Miller, Jóhann G. Jóhannsson, Arnmundur Ernst Björnsson, entre otros.



Se trata de una comedia musical, en la que Lars (Will Ferrell) y Sigrit (Rachel McAdams) son dos músicos islandeses desconocidos que tienen delante la oportunidad de su vida: representar a su país en el concurso musical más importante del mundo.

Podrán demostrar que hay sueños por los que vale la pena luchar. Los avatares que debe afrontar esta ridícula pareja, están cargados de ternura y gracia. Para pasar un buen rato, vale la pena.

"Pine gap"

En 2018, llego esta propuesta australiana, dirigida por Greg Haddrick (Creador), Felicity Packard (Creador) y Mat King, con una duración de 360 minutos. El guión es de Greg Haddrick y Felicity Packard, la banda sonora es de Burkhard Dallwitz y la fotografía es de Geoffrey Hall.

El elenco está integrado por Parker Sawyers, Jacqueline McKenzie, Steve Toussaint, Tess Haubrich, Stephen Curry, Lewis Fitzgerald, Mark Leonard Winter, Sachin Joab, Edwina Wren, entre otros.



Este thriller de espionaje tiene 6 episodios. La agencia de inteligencia Pine Gap mantiene su alianza australiana-estadounidense clave para la seguridad de ambos países.

Sin embargo, la confianza entre ambos se verá en un punto crítico al comenzar a resquebrajarse. Aparecen desconfianzas, diferencias culturales y ancestrales, donde aparece “un superior que te está mirando”.