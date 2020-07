Quedan 40 camiones varados en Las Lajas y mañana habilitarían Pino Hachado

Hace 15 días hay camioneros varados esperando que se habilite el paso internacional Pino Hachado. Las Lajas fue la localidad donde hubo mayor cantidad. Tras la apertura del paso Samoré muchos transportistas eligieron cruzar a Chile por allí. Hoy sólo quedan 40 en la localidad precordillerana. Desde la intendencia negaron que los comerciantes se hayan "aprovechado" de la situación, tal como habían asegurado los camioneros en notas periodísticas.

"De 150 camioneros que teníamos, quedan 40 camiones, el resto tomaron la decisión de ir por el paso Samoré que está habilitado. Está trabajando en el paso fronterizo vialidad provincial, para ver si mañana ya estaría abierta la ruta para poder pasar", resumió sobre la situación actual de los camioneros varados, la intendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa.

Al mismo tiempo, señaló que hoy llegó al paso fronterizo una máquina del cerro Chapelco que es la necesaria para poder trabajar en remover la nieve que obstruye el camino: "Hoy llegó una maquina muy grande de Chapelco porque hay bardones muy altos y la única forma era con esta máquina, estiman que mañana ya va a estar habilitado".

Días atrás, algunos de los transportistas varados habían denunciado en una nota televisiva que se le cobraban precios abusivos por los servicios y la comida. Eso fue desmentido de lleno por la jefa comunal.

"A mi me pareció totalmente injusto. Nosotros hicimos todo lo posible para que ellos se sientan bien. Nosotros hicimos la evaluación que son personas las que están arriba de esos camiones. En todas las partes del país lo corrían, nosotros le abrimos las puertas y que nos paguen de esa manera me pareció totalmente desagradable", confió Espinosa sobre la declaraciones de los choferes.

Y aclaró: "Nosotros no nos podemos quedar con esos cuatro o cinco que se quejaban, hay muchos otros muy agradecidos porque nosotros estuvimos siempre atentos, siempre con ellos tratando que la pasaran lo mejor posible".

"Nos dejaron como los usureros que nos aprovechamos de la situación, y todo lo contrario el pueblo de Las Lajas no se aprovechó nunca de ello, siempre fue solidario con los camioneros", agregó la intendenta de la localidad precordillerana.

En el mismo sentido, explicó que circuló un audio de whatsapp que aseguraba que Argentina no estaba haciendo nada para despejar el paso internacional y que eso habría sido una de las causales del enojo de algunos de los transportistas. "Yo hablé con la gente de vialidad provincial y estaban trabajando, pero el pronóstico del tiempo era malísimo, mucho viento blanco y acumulación de nieve, así que no podían hacer demasiado", contó Espinosa para contrarrestar los dichos del audio viral.

Además, la jefa comunal detalló que, junto al Comité de Emergencias local, se decidió asistir a los camioneros, de forma gratuita, con una vianda diaria, con un infusión caliente al día y una playa de estacionamiento con servicios de baño.

Pero que también se puso a disposición de los transportistas varados otra playa de estacionamiento con servicios pagos, cuatro restaurantes para que pueda abastecerse y se les habilitó delivery para cualquier otra necesidad que tuvieran.

Respecto de los precios de los servicios Espinosa remarcó que los estuvieron monitoreando y no detectaron abusos. "Esos camiones son propiedad de multinacionales y el chófer que está ahí no es el pobre chacarero que apenas cosecha la verdura y lo tienen varado y no sabe con que comer. Ellos cobran viáticos de forma diaria. El viático más bajo, que nosotros averiguamos, es de 4.000 pesos. Se quejan de una ducha que sale 150 pesos y con lo devaluado que está el peso nuestro, sacamos la relación y es un kilo de pan en Chile", ejemplificó Espinosa, sobre la situación económica de quienes están varados en la localidad.