Raducanu, la piba de 18 años que ganó el US Open sin perder un set

Fenomenal gesta deportiva la de Emma Raducanu, con tan solo 18 años. La nacida en Toronto y nacionalizada británica hizo historia en el tenis mundial, siendo la primera jugadora de la historia de cualquier rama en ganar un Grand Slam viniendo de la Qualy.

Raducanu entró al torneo en el puesto 150 del ranking mundial y no perdió un solo set en los diez partidos que disputó en el último torneo grande del año. Fueron tres en la clasificación y 7 en en el cuadro principal.

Se impuso en la final a Leylah Fernández en un partido de altísimo nivel por 6-4 y 6-3. En la segunda manga había tenido dos puntos para campeonato en el 5-2 pero Fernández levantó y estiró la definición al game siguiente. Pese a las oportunidades de quiebre que tuvo su rival, Emma fue sólida con su servicio y cerró la victoria con un ace contundente.

