Receta con historia: La pasta especial de Pamela

Pamela Stillger ama cocinar. Y también comer, asegura ella, en el mail que nos envió para compartir esta receta que aprendió de un chef italiano.

“Vivo en Neuquén desde el año 1971. Vinimos con mi familia desde Bariloche y terminé la secundaria aquí, con un grupo maravilloso con el que aún nos seguimos juntando”, cuenta Pamela.

Esta receta que comparte, y que parece ideal para estos días más frescos, viajó desde Italia.

“El año pasado fui con mi marido en mayo a Italia. Esta receta me la dio Giusseppe, un chef de Nápoles. Como yo soy celíaca, era la única salsa que me podía ofrecer, sin contaminación, junto a los spaghetti. Tuvo la gran amabilidad de compartirla. Eso sí, me dijo sin queso rallado, porque éste es muy invasivo y tapa los sabores”. Habrá que probar.

Ingredientes:



La pasta elegida

tomates cherry (son de 6 a 7 por persona)

1 diente de ajo cada 2 personas

aceite de oliva

Colocar el agua a calentar.

Cortar en tiritas finas el cherry y picar el ajo, colocar la pasta en la olla hirviendo y freír apenas los cherry y el ajo (es más que nada para calentarlos)

Colar la pasta, agregarle los cherry y ajo, agregar un chorro de aceite de oliva …..

Y listo!!!!