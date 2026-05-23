Mariano Gaido anunció un nuevo acceso a Neuquén desde la Autovía Norte: cómo será la conexión

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció el avance de una nueva obra vial que funcionará como acceso a la ciudad y conexión estratégica con la Autovía Norte. La iniciativa forma parte del plan de conectividad urbana que impulsa el Ejecutivo y, según lo informado, los trabajos serán ejecutados con financiamiento 100% municipal.

Cómo será el nuevo acceso a Neuquén

Gaido detalló que la nueva vía conectará la Autovía Norte con los 418 lotes del sector Z1 y la continuidad de la calle Necochea. «Esta calle de grandes dimensiones tendrá alrededor de 50 metros de ancho y contará con veredas y ciclovías en ambos laterales, además de un boulevard central», expresó.

El intendente explicó que la nueva infraestructura se diseño con el fin de «ordenar y distribuir» el tránsito de manera segura. «A los efectos de poder derivar el tránsito hacia los dos loteos, tendrá en cada uno de sus extremos una rotonda de derivación», agregó.

A su vez detalló que la conexión se ubicará a la altura de Necochea y permitirá «una conexión directa con la avenida ya inaugurada hacia el sur de la ciudad». Sobre el ritmo de ejecución de los trabajos, Gaido precisó que calculan que «dentro de cuatro meses estará terminada».

Por su parte el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, explicó: «En la continuidad de la calle Necochea se realizan dos rotondas a fin de garantizar un mejor flujo vehicular. La extensión de la obra tiene una longitud de 500 metros lineales y un ancho de calzada de 30 metros con boulevard central, conformado por dos carriles por mano».

El funcionario indicó que el proyecto también incorpora infraestructura peatonal y previsiones para futuros servicios urbanos y contó que «actualmente las tareas se concentran en el movimiento de suelo y en la ejecución de los drenajes pluviales necesarios para garantizar el escurrimiento del agua desde la barda».

En cuanto a la nueva traza, informaron que se contempla: una doble vía, boulevard central, veredas, ciclovías y rotondas de acceso.