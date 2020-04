Receta con historia: los brownies de Eugenia

“Hace muchos años hice el curso de pastelería profesional y aprendí a hacer el brownie tradicional, con mucha manteca y mucha azúcar… Todos fascinados con él, hasta que comencé a estudiar nutrición… Ahí ya no me cerraba utilizar tanta manteca o tanta azúcar en una torta”, cuenta Eugenia Angelini, una lectora de Neuquén que nos compartió la receta de hoy.





“Empecé a ver cómo modificar las recetas que venía preparando y en el medio realicé un taller de alimentación saludable, donde nos pasaron tips para reemplazar unos ingredientes x otros…y ahí salió la receta… que puede ser con porotos colorados o negros…

“En mi casa no me tenían fe cuando les dije hoy merendamos con ¡brownie de porotos!”, se ríe. Y cuenta: “Soy de Mendoza, pero hace 8 años que estoy viviendo en Neuquén… ¡Ya me considero Patagónica!”.

Si bien soy pastelera profesional y un par de años me dediqué a eso, al recibirme de nutricionista me dediqué al deporte: actualmente trabajo con la Unión de Rugby de alto valle y con la primera división de rugby masculino del NRC: ¡abandoné la cocina por la guinda!

Muy buena iniciativa para estos días en los que la gente ya no sabe qué cocinar o está todo el día comiendo.



Brownie de porotos colorados



1 1/2 taza de porotos colorados cocidos.

1 taza de azúcar mascabo

2 huevos

1 cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de vinagre

3 cucharadas de aceite

2 cucharadas de harina de algarroba



Preparación



Procesar los porotos hasta lograr una pasta. Incorporar el resto de ingredientes secos. Agregar el vinagre.

Agregar los huevos y el aceite. Integrar bien todo.

Colocar en molde forrado con papel aluminio y llevar a horno moderado por 20 min.