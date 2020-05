Rechazaron reinvindicar al Comando de Neuquén como patrimonio de la ciudad

Tras una hora de debate y por falta de votos, fracasó la iniciativa para declarar al Comando de la Sexta Brigada como patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y paisajístico de la ciudad.

La propuesta de los concejales de Juntos por el Cambio, Mario Lara y Marcelo Bermúdez, colectó 7 votos de 18.

Las ediles de Libres del Sur, Cecilia Maletti; del Frente de Todos, Ana Servidio y Marcelo Zúñiga: del FIT y FIT Unidad Natalia Hormazábal, Angélica Lagunas; y el bloque completo del MPN rechazaron el reconocimiento al lugar sin que se valore el rol preponderante que el edificio y que el Comando tuvo durante la represión de la dictadura militar.

Con diferentes intervenciones, se plantó la desmemoria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, perpetrados en el lugar en contra de los perseguidos políticos de la región o planificados en sus diferentes oficinas. Se recordó que las desapariciones aún están en vigencia.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, intentó la vuelta a comisión para un debate interdisciplinario, pero los autores que habían planteado los argumentos arquitectónicos de profesionales de la Universidad Nacional del Comahue para solicitar el reconocimiento como hito patrimonial de la ciudad, rechazaron la propuesta y sólo quedó votar a favor o en contra.

La UCR-Juntos por un Cambio argumentó a favor del proyecto de declaración, pero no lograron los votos (foto Yamil Regules)

Con matices en su argumentación, los seis integrantes del bloque de Juntos por un Cambio (UCR, PRO, NCN, Somos Neuquén) votaron a favor junto con la concejal de la Democracia Cristiana, Nadia Máquez.

“Es vergonzoso”, planteó la concejal Servidio. “El proyecto excede la mirada de lo urbanístico”, dijo Ousset. “Falta mucho por castigar y juzgar a muchos civiles y militares que fueron responsables”, recordó Lagunas. “Es una vergüenza que esta casa le cierre la puerta a la Memoria”, sostuvo Maletti. “De la mano del COVID 19 buscan que se apruebe un proyecto que no tiene nada que ver con el bien común”, dijo Hormazábal, entre otros conceptos largamente planteados en la sesión donde no se logró reunir los votos necesarios para ser aprobado.

Se recordaron los argumentos presentados por los organismos de Derechos Humanos, por las Madres de Plaza de Mayo y se resistió el planteo de reinvindicar el edificio militar obviando el rol que tuvo en la represión.

"Porqué no invitan a los que fueron muertos por la triple AAA, hablemos de historia, no de memoria", reclamó Bermúdez (uno de los autores del proyecto) en tanto el concejal Lara exigió al cuerpo un acto de desagravio por el repudio que recibió de la concejal Lagunas; pero el planteo no prosperó.