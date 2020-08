Recrudece la violencia en la ocupación mapuche de Villa Mascardi

Un nuevo episodio de violencia tuvo como epicentro a Villa Mascardi, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche. En este caso, Diego Frutos denunció haber sido amenazado por tres personas encapuchadas con piedras y boleadoras este domingo al mediodía.

El hombre recorría el predio donde se encuentra su casa “La cristalina”, en el kilómetro 2005 de la ruta 40, que se quemó casi por completo a raíz de un incendio intencional dos semanas atrás. Un albañil evalúa el estado de la vivienda para ver si es posible su reconstrucción.

“Ayer llegaba a mi casa y cuando estoy queriendo entrar, aparecieron tres encapuchados de unas plantas mostrándome piedras como que me iban a tirar. Volanteé hacia la ruta y le dije a mi mujer que se agachara por las dudas. Fueron segundos”, relató Frutos.

En dirección al destacamento policial de Mascardi, el hombre se cruzó un patrullero y dio aviso de la amenaza. “El oficial Melgarejo llamó a otro patrullero de apoyo y vino personal con escopetas. Cuando nos vieron volver, se escondieron en el bosque”, explicó Frutos.

Destacó que momentos después, los encapuchados empezaron a apedrear a los autos y motos que circulaban por la ruta 40. “La gente que fue atacada por estos vándalos se reunió en la estación de servicio. Lo importante es hacer la denuncia porque muchas veces, no la hacen por no tener que volver por el mismo lugar donde fueron atacados. Pero sin denuncia, no queda nada registrado”, indicó.

Los sucesos ocurrieron a unos pocos metros del predio de Parques Nacionales que ocupó la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en 2017 y que en reiteradas ocasiones, anunció “la extensión de su control territorial".

Frutos describió que su casa está ubicada al lado del predio de Gas del Estado. “Incendiaron la casa de Gas del Estado y luego, la mía hace dos semanas. Entraron, amontonaron todo lo que era combustible, inflamable y prendieron fuego de adentro hacia afuera. Todo era destrozo así que estamos intentando ver si podemos hacerla más o menos vivible”, concluyó Frutos.