Recuerdo del Dr. Passarelli

Roca

Cuando lo conocí después de dos citas, me detectó una escoliosis en grado de severidad, y sus palabras exactamente fueron: “Si operamos te morís, o quedás en silla de ruedas, y solo existe un 1% de probabilidades de que te operemos y salga todo bien, pero ¡ojo! no vas a poder tener hijos… vos elegis…



El era así, cortito y al pie como decimos nosotros.. Él lo llamaba simplemente decir las cosas como son.

No le gustaban las vueltas y te miraba a los ojos siempre. Y sin dudarlo le dije: ¡Doctor, opéreme!! tenía 17 años, pero la madurez suficiente para tomar mis propias decisiones .



Exactamente un 14 de febrero del año 2008, mi doctor me devolvió a la vida, me devolvió la esperanza, me devolvió la posibilidad de que el andar no sea doloroso, en palabras de él: ¡Ni yo puedo creer lo que acaba de pasar..!



Mientras escribo todo esto lloro, porque cada vez que lo visitaba me hacía mirar libros de todos los casos que él había operado y ahí me tenía como ejemplo de sus tantas conferencias y hablábamos de lo hermosa que es la vida.



Doc, te iba a ver en abril y te quedé debiendo conocer las dos hermosas hijas que tengo, a las cuales llamaste como un milagro después de retarme un poco, ¡porque decías que yo era una cabeza dura!

No tengo más que agradecerte todo lo que hiciste por mí y por tanta gente; gracias por todos los gestos de grandeza…



¡Gracias por enseñarme a ver la vida con otros ojos! ¡Hasta siempre, Alejandro Passarelli!

Antonella Daiana Tapia

DNI: 35.864.750