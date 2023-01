A días de su salida de Gran Hermano, Thiago Medina ya consiguió trabajo: a qué se dedicará

Con más del 50 por ciento de los votos, Thiago Medina se convirtió en el último eliminado de la casa de Gran Hermano 2022. Y tras su salida, reveló ante los medios de comunicación cuáles eran sus expectativas labores en su afán por mejorar su situación económica.

Y aunque tan solo pasaron cuatro días de su salida de la casa más famosa del mundo, el joven de 19 años ya recibió su primera propuesta de trabajo. De acuerdo a lo expuesto por su hermana, Camila, el chico de González Catán se desempeñará como encargado de un edificio de su barrio.

Al salir de la competencia, Medina había contado que pensaba sobre su futuro personal: ‘’Antes me decían de alquilar, y te decía ‘Ni loco’, pero ahora sé que mis hermanos que pueden arreglárselas sin mí. Me gustaría estar solo un tiempo y ver lo que es salir adelante”.

Una de sus inclinaciones laborales predilectas es ser electricista, según comentó el propio Thiago. “Me gustaría salir a trabajar y arreglar aires acondicionados. La electricidad y eso me gusta mucho. Cualquier cosa que me de la vida para salir adelante”, aseguró en diálogo con el programa A la Barbarossa.

Durante la semana, el exparticipante se reencontró con su familia mientras conversaba con Georgina Barbarossa. “Los extrañaba mucho porque nosotros somos muy apegados. Al mediodía no comíamos nada, pero a la noche sí, entre todos, rebien. Sentados en la mesa. Eso extrañaba, compartir cosas”, sostuvo emocionado.

En referencia a su paso por la casa más famosa del mundo, señaló: “Estoy bien, tranquilo. Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen”.

Y en la misma línea, agregó: “Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Me ganó el juego. Di todo lo que tenía que dar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar. No me arrepiento de nada”.