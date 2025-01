A Osvaldo Laport le prohibieron el ingreso a un restaurante en Villa Carlos Paz: el insólito motivo

El actor Osvaldo Laport y su pareja Viviana Sáez acompañaron a su hija, Jazmín Laport, quien debía presentarse como cantante en el restaurante Oye Chico, ubicado en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz: el personal de la puerta les negó el ingreso porque el actor y su esposa llevaban puesta una musculosa.

Osvaldo Laport y su familia viven un mal momento en un restaurante de Villa Carlos Paz por su vestimenta

“Estaba de musculosa y Viviana Sáez también”, explicó el actor y agregó que sin embargo, “ella podía pasar y yo no”.

La joven debía presentarse para cantar junto a Los Palmae y no lograron ingresar al salón: “Cada lugar elige y está perfecto, pero no son los modos”. En esta línea, la cantante calificó a los representantes del salón como “despectivos” y señaló: “Esa cosa de que te miren de arriba a abajo”.

“Les nombraba a la gente que conocía ahí y me respondían ‘no sé, no sé, pero ustedes así, no entran”, remarcó Jazmín y, al tiempo, detalló que tras el cruce de palabras, desde “el lugar se comunicaron, fueron muy amables”.

La palabra de los dueños del restaurante

No obstante, la artista aseguró que los representantes del establecimiento hicieron notar que “fue una persona -en específico- de la entrada que se comunicó de una manera que no debía ser”.

Al respecto, Laport agregó: “Me han hablado maravillas de los dueños del local. Los conocía desde años atrás, cuando estaba en otra zona”. Asimismo, el actor remarcó: “Esto no tiene que ver con quitarle el laburo a nadie, jamás le quité el plato de comida a nadie porque es mi filosofía de vida. Tal vez, se trata de reprender y educarlos”.

“Es necesario entender que hay una plaza turística. No solamente nacional, sino internacional. Viene gente del exterior y Villa Carlos Paz está bellísima”, refirió el intérprete en cuanto a la temporada turística de verano en la costa nacional.

Para concluir, el artista remató: “Está todo bien, quedamos con los dueños del local en tomar una copa”.