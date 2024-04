Soledad Silveyra y Osvaldo Laport, enemistados: «No quieren ni cruzarse»

Soledad Silveryra y Osvaldo Laport se convirtieron en un dúo icónico de la televisión argentina. Protagonizando novelas como «Amor en custodia» y «Campeones de la vida» se ganaron el corazón de los televidentes y protagonizaron divertidos memes.

Sin embargo, parece que la buena onda entre ambos no traspasó la pantalla. Los actores se encontraban protagonizando la obra de teatro «La Fuerza del Cariño» cuando Silveyra se tuvo que ausentar de las presentaciones por un problema de salud.

“Me cuentan que, mientras hacían la obra de teatro, La fuerza del cariño, Solita tuvo un accidente doméstico, algo en la rodilla y tenía que hacer reposo hasta fin de marzo. Quedaban pocas funciones y, como en las últimas no les había ido muy bien, decidió no ir, decidió terminar con la obra» contó la periodista Marcela Tauro en Intrusos.

“Hoy no hay televisión, entonces el teatro es una salida para los actores, aunque Osvaldo no necesita. Pero le hubiese gustado. Parece que van a remontar, que va a haber gira, pero sin Solita” continuó la panelista.

Aparentemente, la salida repentina de Solita molestó mucho a Osvaldo y fue la causa del quiebre en el vínculo. “Me contaron que no quieren ni cruzarse porque Laport está bastante caliente con esta situación» contó Guido Záffora en dicho programa.

«Mahler había planeado la gira en el interior. Solita y Osvaldo en el interior son una bomba. Le creen a Solita, pero como ahora se va a Europa, piensan que entonces podría haber ido a la gira» continuó y agregó: “A Solita que no le vaya bien en la obra a bajonea mucho. Por eso también esta desvinculación rápida, para que no se de cuenta»

Cuál fue el problema de salud que alejó a Solita del teatro

Tal como contó Tauro en Intrusos, Soledad Silveyra tuvo un accidente domestico donde se lastimó la rodilla. La actriz contó que debió pasar dos semanas con una férula en la pierna y en reposo absoluto.

Solita estuvo internada en el sanatorio Otamendi donde fue operada, aunque comentó que deberá regresar para realizarse otra intervención quirúrgica en la pierna. Sin embargo, contó en las redes sociales que se esta sintiendo muy bien.

“Me tenían que sacar un quistecito pero estoy perfecta. La verdad estoy perfecta, ahora me voy a Italia. Estoy bien, estoy muy bien. Me dio pena lo del teatro pero bueno, qué se le va a hacer” expresó en diálogo con Teleshow.