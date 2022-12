Acusan a Maxi de hacer «brujerías» en la casa de Gran Hermano 2022

La expulsión de Juliana de Gran Hermano hizo caer a Maxi Guidici en una profunda crisis. De hecho el participante amagó con abandonar el reality por la salida de su pareja.

«Si realmente me puedo ir, me voy chocho de la vida. Acá adentro no me siento bien ya», le había dicho el cordobés a sus compañeros.

«No la estoy pasando bien. Me gustaría irme antes de mi cumpleaños. En lo posible ya mismo», había expuesto en el confesionario.

A pesar de ello, horas más tarde Maxi cambió de opinión y le confirmó a Santiago del Moro que seguiría en la casa. «Empecé a disfrutar. Me estuve levantando de a cucharita. Fue un golpe bastante inesperado y duro, así que no pude disfrutar de la llegada de los chicos hasta que se me pasó un poco», había señalado.

Sin embargo- luego del bajón- en redes sociales denunciaron que Maxi estaría realizando algún tipo de «brujería» ya que fue captado colocando un collar con una piedra en una copa con agua que sacó de la pileta. «¿Que está haciendo Maxi con esa copa y un collar?», fue una de las tantas preguntas que los televidentes se hicieron en redes.

Gran Hermano: escándalo por la intimidad de un participante

Gran Hermano 2022 decidió este año tener un especial cuidado con las imágenes de los participantes dentro de la casa. A diferencia de ediciones anteriores, no hay desnudos ni situaciones íntimas.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un material inédito donde queda expuesto uno de los jugadores.

En un video que se viralizó en Twitter, una de las productoras del reality relata en off cómo es el detrás de escena del programa. Para sorpresa de muchos, en una toma general del control aparece Maxi sentado en el inodoro del baño.

Ese detalle no pasó desapercibido y el material fue ampliamente repudiado en las redes sociales.