Gran Hermano 2022: Maxi tomó una decisión y comunicó si seguirá en la casa

Juliana fue expulsada de Gran Hermano 2022 por romper el reglamento. En ese contexto su pareja Maxi Guidici había entrado en crisis y había amenazado con abandonar el reality.

Finalmente el cordobés reflexionó y antes de que comience la gala de nominación de anoche confirmó que seguirá en la competencia.

«Ya tomé la decisión, incluso hablé en el confesionario, me dieron la oportunidad de revertir la decisión, así que lo pensé bien, lo hablé con mis compañeros y tomé la decisión de continuar«, dijo el participante.

Otro hecho sobresaliente en las últimas horas tuvo como protagonistas a Alfa y Romina. La participante se cansó de las actitudes de Walter y lo tildó de insoportable. La diputada necesitaba usar el baño mientras el mayor de la casa se estaba bañando, golpeó repetidas veces la puerta y esto causó la ira de ambos.

“Dale abuelo, dale. Dale Alfa, que malhumorado que sos. Que insoportable que sos”, expresó Romina. “Insoportable vos, nena. Dios mío, por favor, me voy porque tengo ganas no porque vos me decís”, le respondió su compañero.

Gran Hermano 2022: Daniela, en la cuerda floja

Daniela Celis fue una de las que regresó a la casa de Gran Hermano. Sin embargo la participante habló de más y podría ser eliminada.

Al conversar con sus amigas Romina y Julieta, Daniela rompió las reglas del juego, dio detalles del exterior y eso la pondría en la cuerda floja, ya que podría ser expulsada, igual que Juliana.

La participante dio a entender que se enteró muchas cosas de Thiago mientras estaba afuera de la casa. En las redes sociales comenzaron a resaltar esa falta y pidieron su expulsión. No obstante, hasta el momento, Gran Hermano no la ha advertido.