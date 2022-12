Gran Hermano 2022: Thiago salvó a Daniela pero le anularon el voto, mirá lo que pasó

Luego de la gala de nominaciones de ayer en la casa de Gran Hermano, hoy Thiago tenía la posibilidad de salvar a un participante de placa por ser el líder de la semana.

Como se especulaba, arrepentido por la vez que no lo hizo, Thiago decidió salvar a Daniela pero Gran Hermano le anuló esa posibilidad.

La sanción de la producción fue porque le adelantó lo que iba a hacer el día anterior y no tienen permitido decir a quién van a salvar antes de hacerlo.

Thiago ya no sabe como reconquistar a Daniela😵‍💫 Mira #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 #GranHermano pic.twitter.com/B4ewHIZGUb — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 30, 2022

«Confía en mí, que no va a volver a pasar lo mismo. Me equivoqué una vez, no me voy a equivocar dos veces. Porque no quiero que te vayas, no te quiero perder», fue lo que le dijo Thiago a Daniela ayer cuando se enteró que estaba nominada.

El participante hacía referencia a lo que ocurrió cuando decidió salvar a Alexis en vez de a ella y luego el público la votó para sacarla hasta que volvió en el repechaje.

Thiago salvó a Daniela pero #GranHermano le anuló el juego🫢 Seguí el minuto a minuto de #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/jFbQ26JQIa — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 30, 2022

A Thiago se le anuló el beneficio de salvar a Daniela y por ende quedó en placa junto a Camila, Ariel, Walter y Coti. El domingo, el público eliminará a uno de ellos.