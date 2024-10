¿Adiós a Margarita? Aseguran que peligra la segunda temporada de la serie de Cris Morena

El esperado regreso de Cris Morena a la ficción llegó de la mano de la serie de MAX, «Margarita», un spin-off de la exitosa novela «Floricienta». La serie que cuenta la historia de la hija del personaje de Florencia Bertotti, a quien le da vida la actriz Mora Bianchi. Los fans están muy entusiasmado con la posibilidad de una segunda temporada, sin embargo, la continuación de la historia parece estar en peligro.

Aseguran que peligra la continuación de Margarita: qué pasó

Este lunes la exitosa serie juvenil «Margarita», producida por la legendaria Cris Morena, concluyó su primera temporada. Con un final abierto, el spin off de Floricienta le dijo adiós a las pantalla…al menos por ahora. En dialogo con Enrique Avogadro, la productora de grandes éxitos aseguró esta en desarrollo la continuación de Margarita. «Yo ya estoy escribiendo la segunda temporada», sentenció.

«Yo me lanzo porque me tengo una fe total y porque creo que amerita una segunda. La vamos a dejar a punto caramelo y la gente va a decir: ‘O me haces la segunda temporada o te liquido’. Entonces, ahí vamos con eso», contó la creadora de «Casi Ángeles» y «Rincón de Luz».

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que Cris contó que la plataforma de streaming aun no dio el visto bueno para una segunda entrega. «A mí Max no me dio el ok ni nada, pero bueno, si no será Max, será otro», aseguró.

Este martes, el periodista de «Team Ubfal» conocido como «Lucca Prensa», aseguró que HBO decidió no seguir adelante con la serie juvenil. «Lamentablemente, MAX habría decidido NO PRODUCIR la segunda temporada de Margarita. La razón principal sería el costo de la misma«, escribió en su cuenta de X (Twitter).

Luego, agregó: «Debido a esto, @soycrismorena ya estaría en conversaciones con @disneyplusla para que la serie pase a su plataforma de cara al 2025″. Por lo tanto, no todo está perdido aún y Margarita podría llegar a continuar su historia de la mano de otra plataforma.