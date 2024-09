Cris Morena recordó a Romina Yan con un emotivo posteo a 14 años de su muerte

La productora Cris Morena recordó a su hija mayor, Romina Yan, a 14 años de su fallecimiento en 2010, cuando la actriz tenía 36 años.

El mensaje de Cris Morena dedicado a Romina Yan

“Hijita amada, hoy estás más que siempre en mi. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos”, inicia el video que lleva la voz en off de Morena.

“Sé que estás porque aprendí a sentirte. Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna», continúa, mientras la imagen muestra una foto de Romina junto con algunas velas y mariposas azules.

«Te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita”, rememoró con voz tierna a su hija que fue producto de su relación con Gustavo Yankelevich.

El texto que acompaña al film replica al video. Rápidamente llegaron los comentarios de fanáticos como también, reconocidas figuras. Nicolás Vazquez posteó un corazón blanco junto a un signo de infinito. Mientras que Diego Topa utilizó corazones para sumarse al recuerdo, al igual que su colega, “Muni” Seligmann.