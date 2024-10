¿Quién es la madrina de Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Urcera? estuvo en guerra mucho tiempo con la modelo 

Nicole Neumann sorprendió a todos cuando dio a conocer a quien eligió como madrina de su hijo Cruz. La modelo dejó en claro que las diferencias quedaron en el pasado y hoy tienen una relación muy cercana. Se trata de su hermana Geraldine, con quien tuvo diferencias durante mucho tiempo y hace poco tiempo lograron saldarlas.

Las hermanas estuvieron durante años enfrentadas tras el faltazo de la jurado de Los 8 escalones del millón al casamiento de Gege. Después de años en guerra, las Neumann se reconciliaron.

El gesto de Nicole Neumann con su hermana para pedirle que sea la madrina de Cruz

La prueba de que ahora está todo bien entre ellas es este gesto de Nicole con Geraldine. La modelo le envió unas flores, un oso y una tarjeta que decía: “Hola, soy Cruz. ¿Querés ser mi madrina? Te quiero”.

Gege subió una foto del regalo sorpresa que recibió en su casa a un posteo en Instagram y comentó: “Me morí de emoción cuando me tocaron el timbre con esta sorpresa. Gracias. Soy feliz de ser la madrina de Cruz”.

Nicole reposteó la imagen que compartió su hermana y mencionó: «Hoy se enteraron los padrinos de Cruz de esta manera».

La sorpresiva reacción de Nicole Neumann al hablar de la traición de Roberto García Moritán a Pampita

Nicole Neumann habló con Intrusos luego de las grabaciones de Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka en El Trece. La modelo contó que estuvo en el jurado del ciclo junto a Pampita y destacó el profesionalismo de su colega, que está atravesando el dolor por su separación de Roberto García Moritán.

La diosa de las pasarelas mencionó que es notable la entereza de Carolina tras la ruptura. «La vi bien. Profesional. Haciendo su trabajo», señaló.

Cuando le preguntaron por la separación en concreto, Nicole evitó profundizar. «No me meto. No hablo de mi vida privada menos me voy a meter en las de otros», remarcó.

Nicole reconoció que lo que está atravesando Pampita «es algo feo» y espera pronto pueda dar vuelta la página. «Me conmueve lo que está pasando Pampita. Es feo que alguien la pase mal, más con un tema familiar y cosas que duelen», opinó.

Por último, cuando le consultaron por las infidelidades de Roberto García Moritán que habrían provocado el fin del vínculo, Nicole fue tajante. «Es muy difícil. Hay que estar ahí en el momento», sentenció.