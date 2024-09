Adrián Suar fue homenajeado en los Martín Fierro 2024: «Hoy falta la ficción, faltan los actores»

Adrián Suar recibió un homenaje en los Premios Martín Fierro 2024 y afirmó que este año «faltó la frutillita de la torta falta la ficción, faltan los actores». En ese sentido aclaró que la ausencia no refiere a las distinciones y continuó: “Espero que volvamos, no es fácil hacer ficción no por falta de talento, que sobra, sino por los costos”.

Así fue el reconocimiento a Suar: “Tanto amor en esa productora, tanto cariño”

El reconocimiento a Suar inició con un film de recuerdo con diversas personalidades como Papo, Juan Alberto Badía, sus series más destacadas y novelas: un recorrido por su carrera y las producciones más icónicas.

En el mismo video, repasaron los premios Martín Fierro recibidos con anterioridad por la productora, como Verdad o consecuencia, Gasoleros, Campeones, Son amores, Padre Coraje, Socias entre otras y los reconocimientos de oro.

Al concluir el audiovisual se escuchó la voz del actor en off: “Tanto amor en esa productora, tanto cariño”.

En el momento en que Suar subió a recibir el premio inició su discurso con humor: “Hola Susana” comenzó y continuó: “Había visto el video pero verlo ahora, con todos ustedes acá, me emocionó porque es parte de la historia de mi vida, una muy importante”.

“Tengo que agradecer profundamente por todo lo que me pasó. En principio a mi canal, El 13 desde que vengo corriendo tras un programa que se llamó Pelito y después La banda del Golden Rocket”, reflexiónó

Además, destacó “a mi gente de Pol-Ka. Cuando arrancó tenía 20 y pico de años, fue un movimiento cultural y artístico de una gran inspiración artística. Estaban todos angelados. Hicimos más de 80 programas, muchos muy malos, pero muchos muy buenos”.

“Hoy Pol-Ka está en un compás de espera y espero que vuelva a abrir sus puertas”, remarcó Suar y explicó: “Más que productor me considero un hacedor”.

Una dedicatoria especial

“Se lo dedico principalmente a los de mi especie que somos los actores, a quienes me enseñaron e hicieron brillar con esas ficciones enormes. Cuando empecé era muy joven y tuve que encontrar mi forma. Fue siempre desde el corazón entiendo muy bien a mis actores y actrices”, relató el productor.

“Agradezco a la gente porque sin ellos no seríamos nada: uno es gracias a la gente. La televisión te da la posibilidad de entrar gracias a la gente. Yo soy la televisión que vi y todos los que estamos acá somos lo que vimos y nos inspiraron. Por eso es tan importante el efecto de inspiración”, remarcó.

Para concluír, Suar agradeció a su PolKa -su abuela- y a sus hijos. “En algún punto voy a quedar en el recuerdo de la televisión argentina, no me retiré sigo haciendo cosas por 20 años más”, finalizó.