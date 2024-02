Agostina espió la Casa de Gran Hermano y fue atacada por un comentario de Furia

Agostina, la policía de Gran Hermano, aún no se había acomodado a la realidad tras su supuesta expulsión de la Casa cuando escuchó un filoso comentario de Furia en su contra, luego de la batalla personal que se desató días atrás en su convivencia.

Es que Agostina retornará en las próximas horas a la Casa, pero con un plus por sobre los «hermanitos», porque durante su aislamiento puede mirar lo que sucede en Gran Hermano, sin intervenir. De esta manera, sacará conclusiones para su estrategia.

Así fue que, mientras tomaba unos mates en el sillón del SUM, Agostina escuchó un fuerte comentario de Furia en su contra, luego de que terminaran su amistad días atrás. «Yo dije que el que me hacía mal, le volvía en su contra ¡Tomá! Ella me dijo ‘vos te vas a ir y yo me voy a ir detrás tuyo’. ¡Tomá, boluda! Por escupir al cielo» señaló la doble de riesgo.

“¿No sos falsa? Me nominaste ¡y no sos falsa! Cariño, cuando me veas te vas a querer morir” fue la automática respuesta de Agostina, que ahora cuenta con un as bajo la manga para enfrentar a su examiga, Furia.

Este miércoles por la noche, Agostina sorprenderá a los «hermanitos» y retornará a la convivencia de Gran Hermano, después de llevarse unas 24 horas de información sobre lo que sucede dentro de la Casa.

Santiago del Moro cruzó a quienes denunciaron «fraude» en la expulsión de Agostina de Gran Hermano

Agostina atendió el teléfono rojo y fue «expulsada» de Gran Hermano. Minutos después se supo que en realidad la policía había ganado un beneficio porque se trataba de una «falsa eliminación». En ese contexto, Santiago del Moro, conductor del reality, cruzó a quienes cuestionaron la dinámica del programa y respondió a las críticas de fraude.

“Mucha gente decía ‘salió con unas vendas y llegó con otras’. A mí me genera mucha curiosidad el fenómeno de la teoría conspirativa contra Gran Hermano. Siento mucha ternura porque hay mucha gente que necesita eso para pertenecer tirando cualquier cosa”, dijo el presentador en El Club del Moro, su programa radial en La 100.

“A Agostina la llevaron con los ojos vendados hasta el estudio y cuando ingresó, intentó sacarse las vendas. Cuando se la estaba sacando, ya sentada en el SUM, le avisaron que se la ponga porque iba a entrar yo a hablarle y ahí ella se la volvió a poner”, continuó.

“Estaba llorando, desconsolada, y no entendía qué pasaba, pobre chica. Decían que estaba arreglado que ella atendiera el teléfono. ¿Cómo vamos a saberlo? Es más, yo pensé que tenía más chances Furia porque estaba cerca del baño”, añadió.

“¿Por qué nos convendría que esté arreglado todo? Yo no me enojo. Me da mucha ternura la locura que genera”, cerró Del Moro, visiblemente molesto por las repercusiones de la falsa eliminación de Agostina.