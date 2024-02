Cara a cara entre «Furia» y Agostina: todo lo que se dijeron las participantes de Gran Hermano

La última semana ocurrió la separación final del grupo de «las furiosas»: se pelearon Agostina Spinelli y Juliana «Furia» Scaglione. El vínculo ya estaba tenso pero terminó por explotar luego de un simple «Pórtate bien» que le dijo Agostina a Juliana. Luego de que el conductor del programa les recordara a los jugadores que no pueden interactuar con el afuera.

Ese comentario comenzó una pelea que finalizó con gritos e insultos muy fuertes y terminó la amistad de las jugadoras de forma definitiva. Así, estas últimas semanas fueron de pura tensión dentro de Gran Hermano. Anoche, Santiago Del Moro llamó a las dos jugadores al sum para que tuvieran un «cara a cara» y pudieran resolver sus problemas.

Quién comenzó la conversación fue Agos, simplemente preguntándole a Furia cuál fue el problema que tuvo con ella. “Me sentí sola. Creo más en la actitud que en las palabras. No sentí que estuvieras al lado mío, no en la primera etapa cuando estábamos todas juntas, sino recientemente estás mucho con Licha, que está todo bien, pero creo que es un juego distinto” explicó Juliana. «¿Por eso me nominaste?» le preguntó la policía.

“Te nominé cuando fue lo de Cata. Fue una pelea que me molestó mucho, no era el momento para hacer algo así por tres puchos. No me gustó ver que se vaya” aclaró Furia, haciendo referencia a la discusión que tuvo con Emmanuel hace unas semanas atrás. «¿Pero que te metes si no era problema tuyo?» la cuestionó Spinelli. «Bueno si pero yo soy parte de su equipo y no me gusto que Cata se vaya por una pelea» respondió la otra jugadora.

La discusión continuó y Agostina volvió a reafirmar que siempre le fue leal: «Fui la única que te fue leal (…) Me jugaste sucio, yo quiero que gane gran hermano una persona que juegue limpio” sostuvo la expolicía. “No me cag… en vos, siento que me traicionaron con Manzana, vos estabas en ese grupo”, respondió Scaglione.

“Vos me fallaste como persona. Fuiste bastante maleducada con tus compañeros, con la producción, con Santiago” expresó la otra participante. «A ver chicas, hablemos como gente adulta» interrumpió Santiago Del Moro, intentando calmar las aguas. Sin embargo, no funcionó pues Furia se levantó para acusar a Agos: “¿Por qué me odias? Sos una forr* de mierd*. Me tenés envidia. Hiciste todo esto a propósito, me hablaste bien ayer a la noche”.

Al ver que la situación no se iba a arreglar Del Moro las separó y habló con cada una. “A Agos la amo pero me hace mal, que siga jugando con Lisandro. Prefiero una amiga que me trate con más amor, nada más” le dijo Furia al conductor.

Por su parte, Agostina habló sobre los malos tratos que tuvo la jugadora con ella y sus compañeros. “Es feo que te traten como un perro. Soporté millones de cosas y fui leal. No éramos ‘las amigas’ sí, pero la acompañaba y quería llegar con ella a la final a pesar de no compartir sus formas con los gritos y basureadas. Realmente la quería. Juro que se me cayó el mundo cuando Emma me dijo que ella me votó” declaró Spinelli.

Luego, agregó “A una compañera la trató de mog*lic*, a otro le dijo gordo put* ¿Eso es de una persona de bien? Yo juego limpio y con el corazón«.