¿Se terminó «el imperio furioso» en Gran Hermano? El momento de tensión entre Furia y Martín Ku

Parece que es el fin de una de las más recientes alianzas en Gran Hermano: la amistad entre Juliana «Furia» Scaglione y Martín Ku, participante de Rio Negro. Si bien apenas entraron a la casa se encontraban liderando grupos opuestos, Juliana era líder de «las furiosas» y Martín de «el imperio chino», con el tiempo los jugadores se volvieron amigos y confidentes.

Incluso Furia llegó a decirle a las cámaras que Martín era el único en la casa que se preocupaba por ella y no la hacia sentir excluida. Sin embargo, parece que un tercero en discordia puso en jaque la amistad: Lisandro «Licha» Navarro.

Furia lleva tiempo intentando sacar de la casa a Lisandro, mientras que Martín viene aliándose con él desde el principio del certamen. Ayer, luego del desafío para ganarse una casa los participantes tuvieron un momento de tensión.

«¿Por qué no me miras a la cara?» le preguntó Juliana al jugador de Viedma. «Pero ¿Todo el tiempo te tengo que mirar?» respondió él. “De repente comías conmigo, me abrazabas, todo. De la nada estás hecho un idiota hace cuatro días” le dijo la doble de riesgo de forma contundente.

“Si la vas a hacer, hacela pero tratá de que no se note tanto”, agregó la jugadora. El rionegrino le recordó que ayer se habían abrazado y la participante respondió un cortante «no». “Yo creo que estás flasheando” le dijo Martín. «Déjame flashear entonces porque yo no me equivoco.» contestó la doble de riesgo.

Luego, el participante de Viedma le preguntó a Furia por qué no le pregunta cómo está él en vez de confrontarlo, pero Juliana sostuvo: «Cada vez que me acercó te levantas y te vas, osea ponete en mi lugar también, yo no me la banco mas ni me la fumo más.»

“Pensá lo que quieras” repitió tres veces el jugador, además de recordarle que dos días atrás habían entrenado juntos. “Me parece que te juntás conmigo solo por estrategia”, acusó Furia. “Está bien. Pensá lo que quieras” insistió Martín.

El rionegrino comenzó a caminar lejos de ella y le dijo que después hablaban a lo que ella le respondió «No gracias, te agradezco».

«Todo el día cuidándole el ort* a Lisandro están, que quieren, que gane él el juego en vez de ellos» le dijo Juliana a la cámara una vez que Martín se había retirado.