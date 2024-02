Gran Hermano: Agostina no tuvo piedad con Furia y salvó a uno de los nominados

En su condición de líder de la semana, Agostina, tuvo la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros nominados y poner a otro en su lugar, modificando la placa que se había conformado el miércoles en Gran Hermano.

Sin embargo, la hermanita uruguaya, antes de tomar su decisión, sumó un capítulo más a su conflicto con Furia, una de las competidoras más polémicas de esta edición y con quien hasta hace unos días mantenía una alianza en el juego.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo, Santiago del Moro, invitó a ambas a un careo en el SUM de la casa y como se especulaba, ninguna de las dos desaprovechó la oportunidad para manifestar su enojo.

“¿Cuál fue tu problema conmigo? ¿En qué te fallé según vos?”, le preguntó la mujer policía a la doble de riesgo, quien le contestó: “No es fallarme, ya lo hablamos. Yo me sentí muy sola, creo mucho más en las actitudes que en las palabras pero yo porque tal vez soy así, vos sos más de hablar. Yo no sentí que estuvieras al lado mío”.

Luego de algunos intercambios, la discusión fue subiendo de tono y Agostina le reprochó a Furia sus tratos. «¿Vos te acordás de las personas que a vos te defendieron acá adentro? Yo fui una. Al margen de que me hayas tratado supermal», dijo y agregó: «Me jugaste sucio, me tuve que enterar por los demás que me nominaste”.

Por su parte, Furia sostuvo: “Bueno, sí. Fue un punto. Nada más. Me podés nominar cuando quieras”.

“Sí, obviamente que si tengo la fulminante te la voy a hacer. Yo el domingo quiero que te vayas porque me jugaste sucio. Yo quiero que gane Gran Hermano una persona que juegue limpio”, respondió de manera tajante Agostina.

Agostina salvó a un nominado y modificó la placa

Finalmente, la líder de la semana hizo uso de su beneficio y anunció que quitaría de placa a Virginia, una de las participantes más recientes en el reality, luego de que entrara en reemplazo Carla. En su lugar, además, decidió nominar a Nicolás.

Así, la placa quedó compuesta de la siguiente manera:

Rosina (sancionada)

Lucía (sancionada)

Zoe (sancionada)

Nicolás

Furia

Lisandro

Martín

Federico Manzana

Emmanuel