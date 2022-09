La extraña cuenta de Twitter que anticipó la muerte de la Reina Isabel II, y que mantiene su titularidad en el anonimato, ha generado revuelo porque esa no fue la única profecía que anticipó en su corto feed.

Se trata de la cuenta @aidemleoxide, cuya foto de presentación es tan solo una imagen de ruido estático y su nombre es «?», que en febrero pasado brindó la fecha exacta de la muerte de la monarca inglesa, hecho que se corroboró con el correr de los meses.

La extraña cuenta tiene unos 135 mil seguidores, que se incrementaron después del jueves 8 de septiembre, y se habría creado en octubre del año pasado.

Entre sus publicaciones, hay algunas que podrían sonar algo absurdas. «Cuando se revelen, no aceptes los dispositivos amarillos que te ofrecen. Serás controlado mentalmente y esclavo de su levantamiento«, fue el tuit que se conoció en las últimas horas.

When they reveal themselves, do not accept the yellow devices they offer to you.



You will be mind controlled and a slave to their uprising.