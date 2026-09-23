Álbum sorpresa: Taylor Swift redobla la apuesta y lanza un disco con temas inéditos, los detalles

Apenas unas horas después de paralizar internet con el anuncio de su nuevo sencillo, Taylor Swift volvió a sacudir a la industria musical. Lejos de conformarse con un solo lanzamiento, la cantante confirmó este miércoles que estrenará de manera inminente una edición especial y extendida de su exitoso disco bajo el título The Life of a Showgirl: The Encore.

La estrategia digital de la artista volvió a demostrar por qué es la figura más convocante del pop actual. El misterio que había comenzado con un apagón en su sitio web oficial mutó rápidamente hacia un anuncio a escala global que tomó por sorpresa hasta a sus propios fanáticos.

Grabación secreta: el origen del proyecto

A través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, Swift explicó que el proyecto nació desde la más pura gratitud. La artista detalló que las nuevas pistas no formaban parte de un plan comercial inicial, sino que surgieron de manera espontánea durante un viaje relámpago a Europa.

«Tomé un viaje a Suecia para celebrar con Max y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. Realmente solo queríamos reflexionar y agradecer, pero había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones», confesó la estrella, revelando la intimidad del proceso creativo que mantuvo bajo llave.

Las nuevas canciones y el guiño a Travis Kelce

El lanzamiento oficial de esta edición de lujo (deluxe) está programado para este mismo viernes y promete revolucionar las plataformas de streaming. Para calmar la ansiedad de sus seguidores, la artista liberó el listado oficial de las incorporaciones, donde resaltan los títulos inéditos y las versiones acústicas.

El material exclusivo incluirá:

«Patient Zero»: el sencillo principal que ya se encuentra en preventa física e incluirá, además, una reversión íntima a piano y otra acústica.

el sencillo principal que ya se encuentra en preventa física e incluirá, además, una reversión íntima a piano y otra acústica. «Pink Clouding» y «Babylon»: dos temas completamente nuevos que expanden el universo visual y sonoro del disco.

y dos temas completamente nuevos que expanden el universo visual y sonoro del disco. «Cleveland!»: la canción que acaparó todas las miradas, ya que hace una referencia geográfica directa a la ciudad natal de su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, radicado originalmente en Ohio.

El lanzamiento de este material extendido llega en un contexto inmejorable para Swift. La versión original de The Life of a Showgirl se transformó en un hito de la industria al debutar en el primer puesto del Billboard 200 tras lograr un récord absoluto de ventas en su semana de estreno.

El álbum original no solo se mantuvo en la cima durante un trimestre ininterrumpido, sino que además aportó dos de los himnos pop más importantes de la temporada: The Fate of Ophelia y Opalite. Ahora, con la llegada del Encore y la inminente gala de los premios MTV, la artista se prepara para reafirmar que, en el negocio del espectáculo, ella es quien dicta las reglas.