Jets privados y una red de mentiras: cómo fue el esquema Ponzi que estafó a Travis Kelce, el marido de Taylor Swift, por millones

La noticia de la multimillonaria estafa financiera que tuvo como víctima a Travis Kelce, estrella del fútbol americano y pareja de Taylor Swift, sacudió esta semana al mundo del deporte y los negocios. Detrás del fraude que atrapó al jugador de los Kansas City Chiefs se esconde un sofisticado esquema Ponzi orquestado por un falso gurú financiero, quien prometía rentabilidades extraordinarias mientras financiaba en secreto una vida de lujos desmedidos.

El cerebro de la operación, Siddharth Jawahar (38), fue sentenciado este martes por la Justicia de Misuri a 11 años de prisión y al pago de US$31,35 millones en concepto de indemnizaciones. La investigación federal logró reconstruir el paso a paso del engaño y expuso el mecanismo letal con el que el gerente de Swiftarc Capital vació las cuentas de decenas de inversores a lo largo de siete años.

El mecanismo del engaño: inversiones fantasma y balances falsos

El modelo diseñado por Jawahar funcionaba bajo la clásica estructura de un esquema Ponzi: un fraude donde no existe un negocio real, sino que los supuestos rendimientos se pagan exclusivamente con el dinero que ingresan las nuevas víctimas.

Según los expedientes judiciales, el estafador logró recaudar más de US$35 millones, pero apenas invirtió unos US$10 millones entre julio de 2016 y diciembre de 2023. El modus operandi se basó en tres maniobras clave:

Concentración de riesgo: consolidó casi todos los fondos reales en una única y riesgosa inversión denominada Philip Morris Pakistan (PMP).

consolidó casi todos los fondos reales en una única y riesgosa inversión denominada Philip Morris Pakistan (PMP). Ocultamiento de pérdidas: cuando el valor de las acciones de PMP se desplomó, Jawahar falsificó los reportes y le aseguró a los inversores que el fondo seguía siendo altamente rentable.

cuando el valor de las acciones de PMP se desplomó, Jawahar falsificó los reportes y le aseguró a los inversores que el fondo seguía siendo altamente rentable. Operaciones ficticias: para calmar la ansiedad de sus clientes, afirmaba que el capital estaba diversificado en operaciones específicas que, en la realidad, jamás llegó a ejecutar.

El destino de los fondos: la vida de un magnate

Mientras Kelce y el resto de los damnificados creían que su dinero estaba generando dividendos en la bolsa, Jawahar utilizó más de 20 millones de dólares para sostener un nivel de vida exorbitante. La fiscalía detalló en qué se patinó el dinero de Swiftarc Capital:

Vuelos constantes en jets privados .

. Alquiler de hoteles exclusivos y apartamentos de superlujo en Texas y Nueva York.

en Texas y Nueva York. Compras de indumentaria de diseñador y cenas en restaurantes de alta gama.

Membresías exclusivas en clubes privados de élite.

El castillo de naipes colapsó a principios de este año, obligando a Jawahar a declararse culpable de tres cargos de fraude por medios electrónicos.

Durante el dictado de la sentencia a cargo del juez Zachary Bluestone, el tribunal reveló un último detalle que coronó el perfil del delincuente: Jawahar es de nacionalidad india y residía de forma irregular en los Estados Unidos desde el año 2005, operando todo su imperio financiero desde la clandestinidad migratoria.