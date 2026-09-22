¿Nuevo «easter egg» de Taylor Swift? La cantante lanzó una cuenta regresiva y desató las teorías de sus fans

Taylor Swift volvió a hacer de las suyas y el internet no habla de otra cosa. Quienes intentaron ingresar a su sitio web oficial en las últimas horas se encontraron con una sorpresa desconcertante: la página desapareció detrás de un enorme telón burdeos cubierto de letras brillantes y un reloj en cuenta regresiva.

Fiel a su estilo, la cantante estadounidense no dejó ningún movimiento librado al azar. Este repentino «apagón» estético, enmarcado en la estética de su reciente álbum The Life of a Showgirl, llega apenas un día después de que su equipo sumara de forma silenciosa una nueva página a la carta donde anunciaba la recuperación legal de los másters de sus primeros discos.

El guiño en su biografía: qué significan los tres ceros de Taylor Swift

El reloj marcando el inminente final de la espera (pautado para las 15 horas de Argentina) no fue la única pista. Swift ejecutó un movimiento coordinado en todas sus redes sociales y modificó su biografía con una frase letal: «And, baby, that’s sh0w business f0r y0u» (Y, bebé, así es el mundo del espectáculo para ti), acompañada por un corazón en llamas (❤️‍🔥).

El detalle que activó el radar de los Swifties fue el reemplazo intencional de las vocales «o» por tres ceros. Inmediatamente, plataformas como X (ex Twitter) y TikTok se inundaron de teorías para descifrar el último Easter egg (pista oculta) de la artista:

La conexión visual con «Opalite»: los fans más analíticos asociaron el «000» al videoclip de dicha canción. En el cierre de esa producción de estética noventera, la artista recibe una dura calificación de tres ceros por parte de los jueces tras un concurso de baile disco.



los fans más analíticos asociaron el «000» al videoclip de dicha canción. En el cierre de esa producción de estética noventera, la artista recibe una dura calificación de tres ceros por parte de los jueces tras un concurso de baile disco. El «número angelical»: en las tendencias de numerología, el 000 representa los nuevos comienzos. Para el fandom, esto es la confirmación definitiva de que la era de The Life of a Showgirl llegó a su fin para darle paso a un capítulo musical inédito o al anuncio de una regrabación (Taylor’s Version).



en las tendencias de numerología, el 000 representa los nuevos comienzos. Para el fandom, esto es la confirmación definitiva de que la era de The Life of a Showgirl llegó a su fin para darle paso a un capítulo musical inédito o al anuncio de una regrabación (Taylor’s Version). La antesala de los premios: el misterioso conteo se activó a escasos días de la entrega de los MTV Video Music Awards. Swift llega a la ceremonia como la máxima favorita del año y recibirá el galardón honorífico a la Dirección Artística.

Mientras el reloj avanza hacia el cero, la industria musical y sus millones de seguidores contienen la respiración. Tratándose de Taylor Swift, el telón nunca se baja sin que el próximo acto ya esté en marcha.