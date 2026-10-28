Alejandro Lerner quedó eliminado de MasterChef Celebrity: el error que lo dejó afuera y su emotiva despedida

MasterChef Celebrity 2026 vivió una de sus galas de eliminación más intensas este martes 27 de octubre. El reality de Telefe, conducido por Wanda Nara, despidió a un nuevo participante después de una prueba de pastelería que puso a los famosos contra las cuerdas.

El cuarto eliminado de la competencia fue Alejandro Lerner, quien no consiguió convencer al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Según informó Telefe, la definición estuvo marcada por errores en las preparaciones, confusiones con los ingredientes y un inesperado incidente entre dos participantes.

Por qué eliminaron a Alejandro Lerner de MasterChef Celebrity

La consigna de la noche parecía sencilla, pero terminó convirtiéndose en un verdadero desafío: los participantes debían preparar un lemon pie en apenas 60 minutos, con masa, crema de limón y merengue italiano.

Lerner tuvo dificultades desde el comienzo. Los nervios le jugaron una mala pasada y terminó confundiendo ingredientes fundamentales para la preparación.

Al momento de presentar su postre, el cantante reconoció que había atravesado una crisis de nervios y que incluso había llegado a confundir las claras con las yemas.

El resultado fue un lemon pie con problemas de cocción, errores en las proporciones y una crema de limón que no tenía la consistencia esperada.

Durante la devolución, Betular observó que la masa estaba poco cocida y que el relleno parecía haber sido preparado con claras en lugar de yemas. Martitegui también señaló errores en las cantidades utilizadas.

La evaluación dejó al músico en una situación muy complicada frente a sus compañeros.

MasterChef Celebrity: el insólito incidente que complicó a Grego Rossello

La gala también tuvo un episodio inesperado protagonizado por Grego Rossello y Marta Fort.

Mientras preparaba su lemon pie, Rossello descubrió que sus tartas habían desaparecido del abatidor, el equipo utilizado para enfriar rápidamente las preparaciones.

Después de buscarlas por distintos sectores de la cocina, se descubrió que Marta Fort las había retirado por equivocación, creyendo que eran las suyas.

El inconveniente perjudicó la organización de Rossello, que terminó presentando un postre con dificultades en el merengue.

Sin embargo, el jurado consideró que su preparación tenía mejores condiciones que la de Lerner y decidió darle una nueva oportunidad.

La decisión del jurado: tres participantes estuvieron al borde de la eliminación

La tensión aumentó cuando Julieta Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner quedaron entre los participantes con los platos menos logrados.

Germán Martitegui fue especialmente exigente durante la evaluación y llegó a plantear la posibilidad de eliminar a más de un concursante.

Finalmente, el jurado decidió salvar primero a Poggio, por lo que la definición quedó entre Rossello y Lerner.

La decisión fue unánime: Alejandro Lerner debía abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity.

De esta manera, el cantante se convirtió en el cuarto eliminado de la temporada.

La emotiva despedida de Alejandro Lerner que conmovió a MasterChef Celebrity

La salida de Lerner dejó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Visiblemente conmovido, el músico reflexionó sobre su paso por el programa y destacó que su principal motivación había sido demostrarles a sus hijos que siempre es posible aprender algo nuevo.

También contó que la experiencia le permitió descubrir una dimensión diferente de la cocina, vinculada con el afecto y la posibilidad de preparar algo para los demás.

El artista aseguró que volver a sentirse como un estudiante, cerca de cumplir 70 años, había sido una experiencia que guardaría en su corazón.

Sus compañeros lo despidieron entre abrazos, aplausos y una interpretación de una de sus canciones.

La gala había comenzado, además, con un momento musical protagonizado por Lerner, Luck Ra y Hernán Coronel, de Mala Fama, que animaron el estudio antes de la competencia.

Quiénes fueron los eliminados de MasterChef Celebrity 2026 hasta ahora

Con la salida de Alejandro Lerner, ya son cuatro los famosos que abandonaron la competencia por decisión del jurado.

Los eliminados hasta este martes 27 de octubre son:

Pachu Peña , primer eliminado.

, primer eliminado. Paula Trapani , segunda eliminada.

, segunda eliminada. Morena Beltrán , tercera eliminada.

, tercera eliminada. Alejandro Lerner, cuarto eliminado.

La competencia continúa con 20 participantes en carrera, que deberán enfrentar nuevos desafíos para mantenerse en el certamen.

Mientras tanto, la última gala dejó en evidencia que incluso una receta clásica como el lemon pie puede convertirse en una prueba decisiva cuando los nervios y la presión entran en juego.