Desvíos en la Autovía Norte por un camión que volcó a la altura de Plottier

Vialidad Nacional informó que este miércoles por la mañana se encuentra interrumpida la circulación en la Autovía Norte debido al vuelco de un camión tipo semirremolque a la altura de la rotonda de Capex de Plottier. En el lugar hay personal policial y bomberos trabajando. De acuerdo a los primeros trascendidos, no hay personas heridas. El siniestro se produjo cuando el vehículo viajaba en sentido a Senillosa. En el sector hay un importante derrame de liquido.

Vialidad informó a las 10.30 que se está «derivando el tránsito». Desde el organismo nacional indicaron que los equipos de emergencia «siguen trabajando en el lugar», pero se está dejando pasar a los vehículos «a baja velocidad».

Trabajos en la Autovía Norte para remover un camión volcado

El jefe de bomberos voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, informó que los trabajos de limpieza de liquidos y remoción del vehículo llevarán «varias horas».

Foto: gentileza Bomberos Voluntarios de Plottier.

En este momento, detalló que se está aplicando polvo absorvente sobre el derrame y se está aguardando la llegada de un camión atmosférico para retirar el líquido de la cinta asfáltica. Una vez finalizada la tarea, explicó que procederán a retirar la carga del camión para depositarla en otros vehículos. Después de esto, removerán finalmente el transporte pesado.