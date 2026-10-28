¿Existe el planeta Upmal? Qué dice la NASA sobre el misterioso lugar que mencionó Elina Costantini

Un planeta desconocido, un supuesto extraterrestre de 1.280 años y una revelación televisiva que despertó curiosidad. El nombre de Upmal comenzó a circular después de que Elina Costantini asegurara que había tenido contacto con un ser procedente de ese lugar. Pero más allá de su relato, surgió una pregunta: ¿existe realmente un planeta llamado Upmal?

La historia comenzó durante la participación de la esposa del empresario Eduardo Costantini en PH: Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff. Según reconstruyó La Nación, la empresaria contó que desde pequeña experimenta situaciones que considera paranormales y que, entre ellas, habría tenido contacto con seres extraterrestres.

Su declaración sobre Upmal fue una de las que más llamó la atención. Sin embargo, a pesar de que ella dijo que había investigado sobre ese planeta, no existen evidencias científicas verificables de que haya un planeta reconocido con ese nombre.

Qué es Upmal, el supuesto planeta que mencionó Elina Costantini

Durante la entrevista, Costantini aseguró que uno de los seres con los que habría tenido contacto le contó que tenía 1.280 años y que, pese a esa edad, todavía era considerado joven en su lugar de origen.

La empresaria identificó ese supuesto lugar como Upmal y sostuvo que posteriormente había buscado información sobre su existencia.

El relato generó sorpresa entre los invitados del programa y rápidamente se difundió en redes sociales.

Sin embargo, Upmal no aparece identificado como un planeta confirmado en los registros astronómicos reconocidos.

Hasta ahora tampoco se conoce una investigación científica publicada que haya demostrado la existencia de un cuerpo celeste con esas características y ese nombre.

¿Existe el planeta Upmal? Qué dicen los registros de la NASA

La NASA cuenta con un archivo especializado que reúne información sobre los planetas descubiertos fuera del sistema solar.

Se trata del NASA Exoplanet Archive, una base de datos científica que recopila información sobre miles de exoplanetas, sus estrellas y las investigaciones que permitieron identificarlos.

En octubre de 2026, el archivo ya registraba más de 6.400 planetas confirmados fuera del sistema solar.

Los científicos utilizan diferentes métodos para descubrir estos mundos, como observar pequeñas disminuciones en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella o medir las variaciones que produce su gravedad.

Upmal no figura entre los planetas confirmados que pueden identificarse en los registros astronómicos consultados.

Esto no significa que la ciencia haya descubierto todos los planetas del universo, sino que no hay evidencia disponible que permita considerar a Upmal un planeta real y confirmado.

Cómo se descubre un planeta y por qué no alcanza con mencionar su nombre

Para que un planeta fuera del sistema solar sea reconocido científicamente, los astrónomos necesitan reunir observaciones que permitan comprobar su existencia.

Entre los métodos más utilizados aparecen:

Método de tránsito: detecta una disminución periódica del brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella.

detecta una disminución periódica del brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Velocidad radial: identifica pequeñas variaciones en el movimiento de una estrella provocadas por la gravedad de un planeta.

identifica pequeñas variaciones en el movimiento de una estrella provocadas por la gravedad de un planeta. Imagen directa: permite observar determinados planetas mediante instrumentos especializados.

permite observar determinados planetas mediante instrumentos especializados. Microlente gravitacional: aprovecha la desviación de la luz causada por la gravedad para detectar objetos distantes.

Los resultados se analizan y contrastan antes de confirmar un descubrimiento.

Por eso, el relato de una experiencia personal no constituye una prueba astronómica, aunque pueda despertar curiosidad o interés por el universo.

¿Podría existir un planeta que todavía no fue descubierto?

La respuesta científica es sí. Existen innumerables planetas que todavía no fueron identificados y los astrónomos continúan descubriendo nuevos mundos fuera del sistema solar.

Muchos se encuentran a distancias enormes de la Tierra y son difíciles de detectar incluso con telescopios avanzados.

Sin embargo, es importante distinguir dos situaciones: que puedan existir planetas desconocidos y que exista evidencia concreta de uno llamado Upmal.

Hasta el momento, no hay pruebas científicas que vinculen el nombre mencionado por Elina Costantini con un planeta identificado por la astronomía.

Qué sabe la ciencia sobre la existencia de vida extraterrestre

La posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra es uno de los grandes interrogantes de la ciencia moderna.

La NASA y otras instituciones investigan planetas que podrían reunir condiciones compatibles con la vida, especialmente aquellos donde podría existir agua líquida.

También se estudian las atmósferas de algunos exoplanetas para buscar señales químicas que ayuden a comprender sus características.

Pero hasta ahora no existe evidencia científica confirmada de vida extraterrestre, ni de visitas de seres de otros planetas a la Tierra.

Esto no descarta la posibilidad de que exista vida en otros lugares del universo. Simplemente indica que todavía no se cuenta con pruebas suficientes para afirmarlo.

El misterio de Upmal: entre las creencias personales y la astronomía

Las declaraciones de Elina Costantini volvieron a poner sobre la mesa una pregunta que fascina desde hace generaciones: ¿estamos solos en el universo?

Mientras la empresaria sostiene que vivió experiencias de contacto con seres de otros mundos, la astronomía continúa buscando respuestas a través de observaciones, investigaciones y datos verificables.

Por ahora, Upmal sigue siendo el nombre de un supuesto planeta mencionado en un relato personal, sin reconocimiento científico.

Y aunque el universo todavía guarda innumerables misterios, la existencia de ese lugar continúa sin demostrarse.