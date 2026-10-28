Qué hay detrás del aval del FMI: las reservas, el RIGI y los dólares que el Gobierno no puede usar libremente

Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo. El staff del FMI dio el visto bueno a la tercera revisión del acuerdo. (Foto: gentileza)

El acuerdo técnico que el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó con el Gobierno por la tercera revisión del programa trae datos que van más allá del desembolso de US$900 millones. Las reservas netas superaron la meta de junio por unos US$4.000 millones y el RIGI ya suma más de US$76.000 millones en inversiones aprobadas.

El directorio ejecutivo tratará la revisión a comienzos de diciembre, como informó Diario RÍO NEGRO al conocerse el comunicado. Para el periodista económico Pablo Wende, ese paso es «casi un trámite administrativo»: «Nunca el directorio, cuando el staff da un visto bueno, después no lo aprueba», explicó en su columna en Río Negro Radio.

El monto equivale a 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) y, según Wende, «fortalece las reservas». El periodista recordó que hay quienes advierten que se trata de más deuda, aunque lo relativizó: «La deuda del fondo es una deuda barata, dentro de todo, y es deuda de largo plazo, no es algo que tengas que devolver rápido».

Por qué el Gobierno no puede usar libremente los dólares que presta el FMI

Wende explicó que, a diferencia de programas anteriores, el FMI no permite contabilizar sus desembolsos como reservas netas del país. «Si el Fondo Monetario te está diciendo que las reservas que te da no son netas, te está diciendo: no son tuyas. Por lo tanto, si las querés usar me tenés que preguntar», sintetizó.

Quedó claro el año pasado que el gobierno no tiene potestad sobre la plata que prestó el Fondo Monetario». Pablo Wende.

Como ejemplo, recordó la crisis cambiaria del año pasado en la previa electoral, cuando el tipo de cambio tocó el techo de la banda. Según el periodista, el Gobierno puso 1.000 millones de dólares y después recurrió al Tesoro de Estados Unidos porque el Fondo no quiso que se usara su dinero: «Quedó claro el año pasado que el gobierno no tiene potestad sobre la plata que prestó el Fondo Monetario».

Para Wende, ese criterio responde al antecedente del préstamo de 44.000 millones de dólares a Mauricio Macri, que se usó «para frenar el dólar, para pagar deudas». Lo comparó con un crédito hipotecario: «Vos das un préstamo hipotecario y decís: yo te doy la plata, pero el departamento que vas a comprar, mirá que lo tengo hipotecado». «Ahora es como que nos dan la plata condicionada», resumió.

Reservas, compras del Banco Central y RIGI: los números que destacó el FMI en su comunicado

Según el comunicado, las reservas internacionales netas superaron en unos US$4.000 millones la meta fijada para fines de junio. El organismo también destacó que el Banco Central compró cerca de US$16.000 millones en lo que va de 2026 y que el Tesoro consiguió más de US$5.000 millones en divisas en el mercado local.

En número US$4.000 millones por encima de la meta de junio quedaron las reservas internacionales netas, según el FMI.

En materia de financiamiento, el FMI señaló que el BCRA refinanció US$6.000 millones en operaciones de recompra (repos), de los cuales US$5.000 millones ahora vencen en 2028. Además, el Gobierno obtuvo US$3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías de acreedores oficiales y avanza en la búsqueda de otros US$1.000 millones antes de fin de año.

El organismo también resaltó las inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya superan los US$76.000 millones. Según el comunicado, su ejecución debería impulsar el crecimiento y el empleo con el tiempo.

Wende subrayó que esa cifra es nueva. «El gobierno había hablado de 50.000, después de 150.000 y ahora hablan de un RIGI de 76.000 millones de dólares ya aprobados. Este es el dato que da el Fondo Monetario», señaló.

Qué advertencias podría traer el informe completo del FMI sobre el dólar y las reformas

El comunicado de prensa es el primer paso: en los próximos días se conocerá el informe completo del staff, que según Wende tendrá más de 100 páginas. «Siempre el reporte viene con letra chica», advirtió, y anticipó que «la letra chica del fondo va a venir con cositas«.

Entre los temas que el periodista espera ver figuran la flexibilización del mercado cambiario, las restricciones que quedan y el plan monetario. También mencionó la calidad del superávit fiscal, las reformas estructurales pendientes, en especial la impositiva, y la caída del empleo formal.

Wende describió el comunicado como «muy lavado, muy light» y sostuvo que el informe no mira para otro lado. «Dicen: bueno, vamos bien, el rumbo es este, pero hay un montón de problemas», resumió.

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