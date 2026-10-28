Dónde buscan a los hermanos de 10 y 12 años que desaparecieron en un lago de Santa Cruz

Los perros de rescate determinaron una posible zona donde se encontrarían los hermanos desaparecidos en el río Gallegos (Foto: Gobierno de Santa Cruz)

La búsqueda de los dos hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos avanza con la delimitación de un sector clave en la zona de La Toma, en Palermo Aike. La alerta ingresó al sistema de emergencias el último domingo cerca de las 16, en una zona ubicada a metros de la Ruta Nacional 40.

El operativo se concentra en un área de aproximadamente 40 por 40 metros donde los rescatistas centran los esfuerzos para dar con los menores tras la crecida repentina que los sorprendió el domingo pasado. El despliegue reunió a 120 personas capacitadas que coordinan rastrillajes a pie, navegación con embarcaciones y maniobras en cuatriciclos.

Según informaron fuentes locales, los equipos especializados continúan trabajando en el lugar con la intervención de distintas áreas operativas mientras la investigación avanza en la reconstrucción de los hechos ocurridos a la vera del cauce.

Las tareas de rastrillaje se intensificaron en las últimas horas a partir de nuevos elementos aportados por testigos y personal técnico que permitieron acotar de forma precisa el perímetro de búsqueda.

El descubrimiento de los perros de búsqueda y el rastrillaje en la zona

Los perros especializados marcaron un punto específico que coincide de manera exacta con los datos aportados durante las entrevistas a uno de los adolescentes que acompañaba a los hermanos antes de la desaparición.

Este avance fue posible gracias a la intervención de personal médico de Gendarmería Nacional, cuyas entrevistas permitieron obtener referencias más concretas que se articularon con el trabajo de los canes en el terreno.

El subjefe policial Luis Bordón advirtió sobre la peligrosidad del lugar para las tareas a pie. “La geografía del lugar es complicada y compleja. Para desplazarse, tiene que haber gente que conoce el terreno, porque hay muchos lugares que son pantanosos y peligrosos”. En paralelo, los rescatistas utilizan drones y dispositivos tecnológicos para georreferenciar el sector, relevar áreas de difícil acceso y coordinar las tareas del Grupo Especial de Rescate y Salvamento.

Las características de la zona del río

El sector delimitado presenta pozones que alcanzan los siete metros de profundidad, formados por la erosión de una corriente cuyas depresiones aumentan de manera abrupta en pocos metros. Los rescatistas concentran los trabajos en el sector delimitado y mencionaron en fuentes locales que es menos probable que los menores se encuentren río arriba, donde no se identificaron pozones de profundidad similar.

Estas condiciones extremas de profundidad y el agua helada representan un riesgo constante para los rescatistas, especialmente ante las características de un lecho que dificulta las tareas de rastrillaje subacuático.