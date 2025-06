Alejandro Sanz se defendió de las acusaciones de Ivet Playa: «Siento que tu reacción sea esta»

Escándalo con Alejandro Sanz: Ivet Playa, una exempleada del artista, lo acusó mediáticamente de haber mantenido un romance cuando ella tenía 22 años y él ya superaba los 40. «Me usó, jugó con mis sueños y convirtió mi ilusión en una pesadilla», sentenció la joven en un video que sacudió las redes sociales. Ahora, Sanz rompió el silencio y dio su versión.

Qué dijo Alejandro Sanz, tras la denuncia de Ivet Playa

«Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora», escribió Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram, luego de la denuncia de Ivet Playa, una exempleada del artista.

Todo comenzó cuando la joven de 28 años realizó un fuerte descargo en contra de su ídolo Alejandro Sanz, a quien acusa de haberla manipulado durante su juventud y aprovecharse de su fanatismo. La joven narró lo sucedido en su cuenta de TikTok y su video rápidamente se viralizó, generando distintas reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

En su relato, Ivet plantea que el acercamiento entre ella y el cantante comenzó en 2015, cuando ella tenía tan solo 18 años: “Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy”, comenzó contando que el artista la siguió en sus redes sociales.

La defensa de Alejandro Sanz.

En ese contexto, Sanz, en su descargo, añadió: «En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad«.