Ex empleada de Alejandro Sanz aseguró haber tenido un romance con él cuando tenía 22 y el más de 40 

El nombre de Alejandro Sanz está en todos los portales luego de que una ex empleada suya llamada Ivete Playà publicó un video asegurando haber vivido un romance con el cantante cuando ella tenía 22 años y él poco más de 40.

¿Qué pasó con Alejandro Sanz?

“Hola, soy Ivete y estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz, por la niña que fui pero sobre todo por la mujer que soy hoy. Todo empezó en 2015. Yo era su fan y él pues, me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos e incluso publicaba cosas mías en sus redes”, comienza la joven catalana en un video publciado en Tik Tok.

La joven, asegura en el vídeo que en el 2015 él comenzó a seguirla en Instagram, le enviaba mensajes privados y comentaba sus publicaciones en público. En ese entonces Alejandro Sanz estaba con Raquel Perera, con quien tiene dos hijos en común: Dylan y Alma. La pareja se conoció en 2005, en 2012 se casaron y en el 2019 anunciaron su separación.

Luego, la mujer, que era fan de Alejandro Sanz, desveló detalles de su supuesta relación. “Y el vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado (mostró una foto) cuando yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento. Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía, yo era una niña, que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él. Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía”.

Ivete Playà dejó todo para trabajar con Alejandro Sanz

Tras ello, Ivete Playà expresó su desilusión con el cantante español sin especificar nada. “Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión. Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él y bueno, en esa época, no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado y la verdad, es que yo al menos no tengo nada ni tenía nada que esconder”.

Después, Ivete Playà ha relata como su supuesta relación con Alejandro Sanz fue a más. “Pero bueno, aún así mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño. Un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido”.

“Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, dijo, dando a entender que le enviaba al artista contenido íntimo. Y continuó: “Siento que, aún intentando justificarle, porque os juro que lo he intentado justificar de todas las maneras, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral e incluso humano”.

Después, Ivete Playá recordó una entrevista que brindó Alejandro Sanz el pasado mes de marzo a «Vanity Fair», donde él dijo: «Estoy muy en paz. Sé que es muy difícil gustarle a todo el mundo y que no siempre hago las cosas bien. También que las personas más peligrosas son las que tratar de huir de los problemas, y a veces lo hago y me llevo a gente por delante».

Recordando eso, la joven lanzó: “Recuerdo una entrevista que concedió en marzo de este año”, ha dicho con lágrimas en los ojos, para después continuar diciendo: “Decía que se lleva a gente por delante y decía que es peligroso. Y si tú, que has llegado hasta aquí, te preguntar que por qué estoy aquí contándote esto, es porque a mí, Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce, o sea, creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que se siente que está por encima del bien y del mal. Esto es tremendamente peligroso, porque creo que en el fondo, lo está”, expresó.

La joven continuó con su supuesta historia sobre Sanz: «Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara y eso es aún más peligroso pero yo, pues conmigo no se firmó ningún papelito, y en parte, siento la responsabilidad moral porque puedo y porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo de plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz . Que ya está bien y que conmigo se ha equivocado. Conmigo se ha equivocado hasta el final”.

Por último, Ivete Playà advirtió que seguirá hablando: “Ya no soy esa niña niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivete de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro, que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Y ahora yo”, sentenció.

El relato generó una lluvia de comentarios. Una inmensa cantidad de personas no entienden qué es lo que está denunciando al tratarse de relaciones consentidas entre mayores de edad, otros la tachan de estar despechada; mientras que otros ven «abuso de poder» (aún sin saber de qué se trata todo) por la diferencia de edad y al ser ella una fan.

Ante los mensajes que ha recibido, Ivete Playà aclaró a través de una historia de Instagram: “Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes y comportamientos moral y humanamente inaceptables. En ningún caso he culpabilizado ni pretendo culpabilizar a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva. Y para terminar: no es el qué, es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Os lo merecéis y mi historia también. Gracias».