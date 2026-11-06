Flavio Mendoza, furioso por la llegada del papa León XIV: qué pasó y por qué lanzó fuertes insultos

Flavio Mendoza protagonizó un explosivo descargo en las redes sociales por los cortes de tránsito implementados en Buenos Aires ante la llegada del papa León XIV. El reconocido bailarín, coreógrafo y productor teatral se mostró indignado por las complicaciones para circular y lanzó una serie de frases que rápidamente llamaron la atención.

Según informó Primicias Ya, Mendoza compartió un video en su cuenta de Instagram en el que cuestionó los operativos de seguridad organizados para la visita del Sumo Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El artista expresó su malestar por las calles cortadas y las dificultades para trasladarse hacia sus compromisos laborales.

El furioso descargo de Flavio Mendoza por los cortes de tránsito

Todo comenzó cuando el productor teatral intentaba circular por la Ciudad de Buenos Aires y se encontró con las restricciones dispuestas por los preparativos de la visita papal.

Desde el interior de su automóvil, Mendoza grabó un video en el que dejó en evidencia su fastidio por las demoras y los desvíos.

El artista cuestionó la cantidad de calles afectadas y aseguró que las medidas estaban complicando sus traslados laborales.

En medio de su enojo, también se refirió a las restricciones previstas en la zona de Pilar, una localidad que consideró demasiado alejada para quienes deben movilizarse desde otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

“¿Por qué cortan todo?”, reclamó el coreógrafo, antes de lanzar varios insultos por las dificultades para circular.

Su descargo terminó con una frase contundente que rápidamente se convirtió en el centro de la noticia: “¡Los odio!”.

Flavio Mendoza aclaró su postura sobre la visita del papa León XIV

A pesar del tono de sus declaraciones, el productor teatral quiso dejar en claro que su enojo no estaba dirigido contra la religión ni contra el papa León XIV, sino contra las restricciones de circulación.

Con su habitual estilo humorístico, Mendoza hizo referencia a sus creencias religiosas y se definió de una manera particular: “cristiano apostólico romántico”.

La expresión acompañó su crítica a la organización del operativo y a las dificultades que enfrentan quienes necesitan trasladarse por la ciudad.

En otro tramo de su descargo, el artista también planteó que la celebración podría haberse organizado en un espacio más amplio y alejado de las zonas de mayor circulación.

Qué cortes de tránsito habrá en Buenos Aires por la llegada del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina motivó un importante operativo de seguridad que contempla cortes parciales y totales de calles, desvíos y restricciones de estacionamiento.

Los principales sectores afectados serán Palermo y Recoleta, donde se desarrollarán algunas de las actividades previstas durante la estadía del Pontífice.

En Palermo, las restricciones se concentran especialmente en los alrededores del Monumento de los Españoles, donde el Papa celebrará una misa multitudinaria el lunes 9 de noviembre.

También habrá controles en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Recoleta, donde se alojará durante su visita.

Las medidas comenzaron a implementarse durante los días previos y se intensificarán con la llegada del Sumo Pontífice.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre de 2026 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11.

Durante su estadía tiene previstas distintas actividades religiosas y encuentros institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Uno de los acontecimientos más convocantes será la misa del lunes 9 de noviembre en Palermo, que reunirá a miles de fieles.

Mientras crece la expectativa por la histórica visita, los operativos de seguridad ya comenzaron a modificar la circulación habitual en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, Flavio Mendoza se convirtió en una de las primeras figuras del espectáculo en expresar públicamente su malestar por las complicaciones de tránsito, con un descargo que combinó enojo, ironía y fuertes declaraciones.