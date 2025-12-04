Alex Pelao se quebró en MasterChef Celebrity y reveló sufrir “trastornos alimenticios»

La séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada tras la salida de Alex Pelao, una despedida que conmovió al estudio y sorprendió a los espectadores.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el humorista cordobés quedó mano a mano con Marixa Balli y fue finalmente descalificado por el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes consideraron que su sándwich de lomo con ensalada fue el peor plato de la noche.

Después de escuchar el agradecimiento de los chefs por la energía y alegría que aportó al certamen, Alex no pudo contener las lágrimas y se quebró por primera vez frente a cámara, visiblemente emocionado mientras Wanda Nara intentaba consolarlo.

La revelación más íntima de Alex Pelao

En medio de ese clima, Alex abrió su corazón y compartió una lucha personal que atravesó durante años.

“Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. Estar en MasterChef me ayudó a mejorar mi relación con la comida. Conecté más, empecé a darle valor… Me capitalizo en eso”, confesó, dejando atónito al jurado y al público.

Para el cordobés, el programa se convirtió sin proponérselo en una especie de terapia, un espacio que le permitió reconstruir su vínculo con la comida y también con su grupo de compañeros y con toda la producción.

“Gracias por animarnos y empujarnos a romper miedos, y a ellos por la buena onda y la palmada en la espalda”, expresó en su despedida.

Aunque reconoció haber sentido “impotencia y enojo” por no haber logrado un plato a la altura de lo que esperaba, Alex se retiró con la tranquilidad de haber disfrutado la experiencia y con la esperanza puesta en una posible vuelta en el repechaje.