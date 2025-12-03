Papelón en MasterChef: Sofi Martínez no conoce ‘La Mano de Dios’

La periodista deportiva Sofi Martínez protagonizó un insólito momento durante la gala de última chance de MasterChef Celebrity emitida el martes. La especialista en fútbol argentino cometió un error imperdonable al responder una de las preguntas más sencillas del mini desafío de cultura nacional: cómo se conoce popularmente el famoso gol que Diego Armando Maradona le hizo con la mano a Inglaterra en el Mundial ’86.

Cuando Wanda Nara leyó la consigna, todos en el estudio celebraron la “pregunta fácil” que le había tocado. Pero la sorpresa fue inmediata cuando Sofi, en lugar de responder “La mano de Dios”, lanzó con total seguridad: “El gol del siglo”.

Las risas iniciales se transformaron en gritos de incredulidad. “¡Nooo! ¡La mano de Dios!”, reaccionaron la conductora y los participantes, mientras que el comentario más resonante fue el de Andy Chango, su compañero de dupla: “¡Buscate otro trabajo!”.

Intentando justificar su respuesta, Martínez agregó: “Yo pensé que era el… está la mano de Dios y está el otro”, pero la equivocación ya había quedado expuesta.

¿Quién ganó el mini desafío?

En esa misma instancia, el actor Miguel Ángel Rodríguez se impuso en el juego de preguntas y obtuvo el beneficio de elegir a su dupla para el desafío principal, además de armar el resto de las parejas. Así se conformaron los equipos:

Sofi Martínez y Andy Chango

La Joaqui y Emilia Attias

Alex Pelao y Julia Calvo

Miguel Ángel Rodríguez y Sofi “La Reini” Gonet

El desafío consistió en recrear una torta de 25 capas, rellena con dulce de leche y cubierta con glasé real. Contra todos los pronósticos —y pese al blooper futbolero de Sofi—, la dupla Martínez–Chango fue la que terminó destacándose por encima del resto.