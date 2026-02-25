Amor y decisión clave: por qué Mauro Icardi y la China Suárez están en Italia

Alejados del caos mediático de Buenos Aires, Mauro Icardi y la China Suárez armaron las valijas y viajaron con destino a Italia.

Qué hay detrás de la escapada de Icardi y la China

La pareja viajó a Turín, capital de la región del Piamonte en el noroeste de Italia. La razón del viaje se debe a que este jueves 25 el Galatasaray disputará un partido contra la Juventus por la UEFA Champions League.

La actriz decidió acompañar a su pareja en medio de los fuertes rumores de que ambos tienen planeada una mudanza al país europeo una vez que el futbolista termine su carrera profesional.

Los novios decidieron sellar su amor e informar sobre el viaje con una publicación en redes sociales, donde ambos se mostraron sonrientes y cómplices ante la cámara.

El futbolista describió su imagen con un emoji de avión y uno con la bandera de Italia, sumándole la ubicación al posteo