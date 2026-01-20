El Polaco defendió a La China Suárez tras el comentario filoso de Juana Viale

El Polaco fue uno de los invitados de Almorzando con Juana y se refirió a su experiencia musical junto a La China Suárez.

El Polaco destacó el talento musical de La China Suárez tras grabar juntos

El cantante habló del tema que grabaron en conjunto y destacó la versatilidad que TIENE la actriz a la hora de interpretar diferentes estilos musicales.

Durante la charla, Juana Viale lanzó un comentario un tanto filoso, al preguntarle que tipo de música hace la novia de Mauro Icardi. “¿Y La China, qué género canta?”, dijo. Ante la respuesta del Polaco, “canta bien”, La conductora redobló la apuesta y dijo: “Sí, canta bien, pero no sé qué género hace”, lanzó.

Ante la consulta, El Polaco explicó que muchas veces es difícil encasillar la música en un solo estilo y que, en definitiva, lo más importante es que las canciones conecten con la gente. En ese sentido, elogió el trabajo de su “colega”. “Ella hizo de todo, grabó con Tapari, conmigo, con Ecko”, aseguró.

Juana coincidió con el comentario, aunque remarcó su duda sobre el género que interpreta La China y se abríó el debate de los artístas considerados “cool” que actualmente buscan hacer temas con cantantes populares para expadir el público y aumentar sus reproducciones en diferente plataformas de música.