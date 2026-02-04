Mauro Icardi y un récord histórico de goles para ratificar que se queda en el Galatasaray

Mauro Icardi abrió el camino en una nueva victoria del líder Galatasaray y escribió su nombre en la historia grande del club.

El gol de Icardi con el que alcanzó un récord en el Galatasaray

El delantero argentino alcanzó las 73 conquistas y se transformó en el máximo artillero extranjero de la institución. Mauro Icardi convirtió a los cinco minutos de juego en casa en la victoria de Galatasaray por 3-1 ante Instambulspor.

Galatasaray'ın kaptanı Mauro icardi 73. golünü atarak, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanına sahip oldu.



– Önceki rekor 72 golle Gheorghe Hagi'ye aitti.



Görüntüler İcardi'nin 73. golüne ait

El mediocampista uruguayo Lucas Torreira también anotó en el triunfo del líder de la Superliga de Turquía.

Por su parte, Mauro Icardi superó al rumano Gheorghe Hagi, con 72 conquistas, y se ubicó en la cima de artilleros extranjeros en la historia de Galatasaray. Hace algunas semanas lo había superado también en la tabla de la Superliga de Turquía.

Ovacionado por los hinchas, Icardi celebró la victoria y el récord alcanzado en solo 118 partidos dentro de los que además acumuló 24 asistencias.

Mauro Icardi no se va del Galatasaray

Aunque su contrato vence en junio y hubo rumores de una posible salida, Icardi aclaró: «Tengo contrato hasta final de temporada y acordaremos lo que sea mejor para el club, la comunidad y para mí, me quede o no… Hay mucha especulación. Lo único claro es que daré lo mejor de mí durante los próximos seis meses. Luego hablaremos de lo que sea mejor. Ahora mismo, eso no importa»

Los números de Mauro Icardi como goleador

Icardi también es el tercer extranjero que más goles marcó en el Inter (124) club en el que además está noveno en la tabla histórica de anotadores. 247 goles en 470 partidos es la marca que pone al delantero argentino entre los más importantes del fútbol mundial.