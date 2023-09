Anamá Ferreira fue echada de un desfile y culpó a Elina Costantini

El pasado jueves, la ex modelo Anamá Ferreira vivió un momento de lo más incómodo cuando, al llegar al desfile del diseñador Adrián Brown, no la dejaron entrar.

«Soy de la seguridad del evento. Muchas gracias (retirese)«, le dijo el vigilancia impidiéndole la entrada. «Esto no va a quedar así, no me toques«, dijo ella furiosa.

Luego de esto, Anamá mostró que su nombre aparecía en la lista de invitados y disparó indignada: «Para los que me preguntan, acá estoy en la lista. Mirá si voy a ir si no estoy invitadísima».

Luego se explayó un poco más y decidió publicar un comunicado: “Esta es mi declaración, un papelón. Estando invitada por el diseñador sufrí acoso policial”.

El descargo de Anamá Ferreira en las redes

“Mi nombre estaba en la lista, me lo mostraron. Y sin embargo me dijeron que no podía pasar por indicaciones ‘desde arriba’”, se quejó la ex modelo, quien culpó a una mujer de haberla dejado afuera, aunque no quiso revelar su identidad.

“Si ella todavía sigue enojada conmigo por lo que pasó hace muchos años, de lo cual yo en su momento le pedí disculpas en persona y reconocí mi error, es un tema personal y estoy dispuesta a juntarme a tomar un café y resolverlo. Pero mezclar lo personal con lo profesional, no corresponde y no es maduro de su parte”, se quejó Anamá.

“Si esta ‘organizadora de desfiles’ no sabe respetar los deseos de los diseñadores que presentan su colección e invitan a quienes quieren, mezclando problemas suyos personales con los diseñadores que no tienen nada que ver, es una falta de respeto absoluta”, concluyó.

Cabe recordar que, en el pasado, Anamá había tratado a Elina de «interesada» tras conocer su relación con el millonario empresario Eduardo Costantini.