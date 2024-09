Andrea Rincón, durísima con Javier Milei: «En algún momento se va a ir»

Andrea Rincón fue una de las grandes invitadas a los Premios Martín Fierro 2024 y, en la previa del evento, aprovechó para hablar con los medios y fue contundente contra el presidente Javier Milei por su decisión de recortar los gastos al Ministerio de Cultura.

"Andrea Rincón":

Por sus comentarios sobre Javier Milei pic.twitter.com/nYyaEQ9tHr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 10, 2024

Andrea Rincón apuntó contra Javier Milei en los Martín Fierro 2024

“Con mis colegas estamos tristes. Yo creo que te vas a cualquier lado y los argentinos somos los mejores actores, los mejores futbolistas, deportistas de todo tipo, los mejores científicos, los mejores médicos, solo acá nos bastardean«, sostuvo Andrea Rincón, en declaraciones a Diario La Capital, en la previa de los Premios Martín Fierro 2024. Segundos después criticó al presidente Javier Milei.

“Nosotros mismos somos los únicos que renegamos de nosotros mismos, es increíble. Pero cuando llega un presidente que es argentino, pero que reniega que es argentino, sucede esto”, afirmó, responsabilizándolo por las últimas medidas tomadas que afectaron a la ficción argentina.

«Pero en algún momento se va a ir y va a llegar otro orgulloso de su propia nacionalidad y esto va a pasar. Todo cae por su propio peso, solo hay que esperar y tener paciencia”, cerró.

Andrea Rincón contó que sufre de bullying por ser cristiana

Andrea Rincón participó de un encuentro religioso, organizado por Hernán Acosta, en el cual fue oradora. La actriz tuvo una profunda charla en la que denunció que sufrió mucho bullying tras convertirse en cristiana.

“Nunca me bullynearon tanto como por ser cristiana… Jamás en la vida me pasó. Me hacen bullying y tuve que alejarme de mucha gente, gente que amo y que a veces con algunos la remo porque pienso que va a pasar, pero con otros no”, admitió la exGran Hermano

“Esto es inexplicable porque yo fui bravísima… Si me hacés bullying yo te puedo descansar de pies a cabeza y colgarte del techo”, dijo recordando su polémico pasado en los medios.

Con información de NA