Andrea Rincón debutó como cantante de música cristiana

Andrea Rincón dio un giro inesperado en su vida luego de batallar con una adicción a las drogas durante años. La actriz apostó por el camino de la fe al bautizarse en una iglesia evangélica a fines del año pasado.

En esta ocasión, la ex participante de Gran Hermano, decidió dar un paso más en su camino espiritual y se lanzó como cantante cristiana en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”, cantó acompañada por el músico Walter Encima.

El posteo fue bien recibido por los seguidores de Rincón y causó una lluvia de halagos hacia el nuevo dúo musical. “Qué cantante”; “Los amo”; “Poderoso”; “Es mi canción lema de este 2024″; “Qué voz tan armoniosa”; “Qué cambiada estás. La gloria de dios lo puede todo, cómo me gustaría cambiar mi vida así”, fueron algunos de los tantos mensajes destacados.

Andrea Rincón se bautizó y se arrepiente de su pasado

Tras varios episodios, Rincón decidió bautizarse por recomendación de un pastor. Lo hizo a finales de septiembre de este 2023.

«Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas», expresó Andrea junto a las fotos de la ceremonia en redes sociales.

«Gracias a mi familia y amigos por compartir este momento tan especial y único conmigo. Son como Rexona… Ja! Mi amor eterno. Gracias totrales», agregó la modelo en su cuenta de Instagram.

En el video que mostró en redes se observa a Andrea Rincón recibir el sagrado sacramento acompañada de su círculo íntimo.