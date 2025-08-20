Andrés Gil: de trabajar en la obra que dirige Nico Vázquez a ser señalado como “tercero en discordia”

La declaración de infidelidad de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez dejó un importante revuelo en el mundo del espectáculo, así como las suposiciones de terceros en discordia, como el actor Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi.

Gimena Accardi defendió a Andrés Gil en medio del escándalo

Según se conoció en las últimas horas, Gimena tuvo la necesidad de hablar para desligar a su par del conflicto porque le “jodía”, así que “se hizo cargo, como una buena mina que es”, ya que el artista lleva 10 años en pareja con Candela Vetrano y un hijo en común, de 9 meses.

Gil, de 35 años, coprotagoniza “En otras palabras”, bajo la dirección de Vázquez. Trabajo por el cual fue nominado a los Premios ACE -Asociación de Cronistas del Espectáculo- 2024 en la categoría de Revelación Masculina, sobre las tablas.

La obra llegó luego de años de trabajo en Italia donde participó de realities y ficciones televisivas, tras un rotundo éxito con “Patito Feo”, clásico infantil que lo catapultó a la fama. En 2020 regresó a Argentina y continuó su carrera en televisión en series como Simona (2018), Separadas (2020) y Frágiles (2023).

La pieza de Vázquez relata la historia de amor de una pareja atravesada por el Alzheimer y los protagonistas fueron foco de comentarios tras la ruptura de la intérprete y el productor. Sin embargo, ambos desmintieron las versiones que los enlazaba fuera de lo laboral.

Gil y Vetrano tuvieron a su primer hijo, Pino, en noviembre de 2024. La pareja es de perfil bajo y suele mostrarse unida.