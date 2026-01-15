Ángel de Brito le respondió con dureza a María Fernanda Callejón: “Necesita levantar un programa»

Ángel de Brito y María Fernanda Callejón mantienen un enfrentamiento mediático desde hace un tiempo que ahora sumó nuevos capítulos, luego de que el conductor le respondiera a la actriz.

Este miércoles, De Brito volvió a referirse a la actriz con dureza y dejó en claro su postura donde aseguró que “inventa situaciones” y que está “buscando polémica” para ganar visibilidad.

“Que se refugie en la ficción”: la frase de Ángel de Brito que reavivó el conflicto con Callejón

El conflicto se reavivó luego de que Callejón lo calificara como “narcisista, misógino y lleno de veneno” durante su participación en La mañana con Moria. Ante esas declaraciones, De Brito fue consultado en Cortá por Lozano, donde descartó cualquier posibilidad de acercamiento.

Para el periodista, las críticas de la actriz responden a una estrategia televisiva: “Me parece que necesita levantar un programa y está buscando un poco de polémica”, sostuvo, al tiempo que cuestionó su desempeño en el ciclo que conduce Moria Casán.

Lejos de bajar el tono, el conductor de LAM también ironizó sobre la exposición mediática de la actriz y lanzó una frase filosa: “Que se refugie en la ficción”. Además, recordó que no es la primera vez que Callejón protagoniza cruces públicos.

En ese sentido, De Brito sugirió que su excompañera debería hacer una revisión de su rol en los programas en los que participa: “Ella también tuvo un cruce con Cinthia Fernández y debería reconocer que podría estar haciendo algo mal”.

Consultado sobre la posibilidad de una reconciliación, el periodista fue categórico: “Ni de casualidad”, respondió, cerrando cualquier puerta a un entendimiento futuro. Para De Brito, el vínculo está completamente roto y no hay margen para recomponer la relación.

Finalmente, el conductor cuestionó el tipo de exposición que Callejón mantiene en los medios: “Si tu única forma de estar en un panel es peleando, hay que ver si le sirve a largo plazo”, reflexionó.