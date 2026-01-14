Fuerte cruce en El Trece: María Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y Cinthia Fernández salió a defender

María Fernanda Callejón hizo un fuerte descargo contra Ángel de Brito y Cinthia Fernández saltó en defensa del conductor de LAM, generando un momento de tensión en el programa La mañana con Moria, que conduce Moria Casán en El Trece.

“¿Estás de acuerdo con que se denigre a una mujer?”: el fuerte cruce entre Callejón y Cinthia Fernández

“Me parece que una persona que opine no la convierte en misógino ni en nada por el estilo. Nosotros estamos sentados acá y opinamos de todo el mundo. Es lo que él ve y su postura es respetable. Yo lo tuve como jefe muchos años”, sostuvo Fernández, marcando una clara diferencia con su compañera.

La respuesta de Callejón no tardó en llegar y fue tajante. Visiblemente molesta, aseguró haberse sentido denigrada por los comentarios del periodista. “¿Estás de acuerdo con que se denigre a una mujer?”, lanzó, a lo que Cinthia respondió sin dudar: “No, para mí no te denigró”.

A partir de ese momento, el intercambio se volvió cada vez más áspero. Las interrupciones, los reproches y los cruces personales dominaron el aire. “¿Vos ya hablaste?”, disparó Callejón, mientras que Fernández retrucó: “No, pero hablo cuando quiero. La conductora me preguntó mi opinión y tengo derecho a opinar”.

La tensión también se trasladó al rol de cada una dentro del panel. “Me estás tocando mi lugar y no lo respetás nunca, como no respetás a ninguno de nosotros”, reclamó Cinthia, ante una Fernanda que respondió con ironía y enojo.

Lejos de bajar el tono, Fernández cuestionó los modos de su compañera al aire. “No quiero faltar el respeto, pero hay ciertas maneras que a mí me molestan. Cuando estamos hablando todos, interrumpís constantemente”, señaló.

Finalmente, Callejón sostuvo su postura y cerró el cruce reafirmando su malestar: “Yo respeto tu opinión, Cinthia. Lo que no respeto es que, sistemáticamente, se quiera descalificar mi trabajo”.

El fuerte enfrentamiento dejó expuestas las tensiones internas del panel y se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. María Fernanda Callejón luego se quedó en el canal y siguió hablando de sus conflictos en una charla con los conductores de Puro Show y sus panelistas.