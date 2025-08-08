Ángel de Brito se ausentó de LAM y dejó una frase que alarmó a los fans

Para sorpresa de los fanáticos de LAM, en la emisión de este jueves pasado, Ángel de Brito brilló por su ausencia en la conducción de su ciclo, y Nazarena Vélez tomó las riendas del programa. A través de sus redes sociales, el conductor le dedicó un mensaje a la mediática.

La ausencia de Ángel de Brito en LAM y una respuesta que dejó a todos mudos

Sin brindar muchos detalles, De Brito comentó sobre su ausencia: “Hoy en tomé el día de @bondi_liveok y @elejercitodelam. Esta noche Nazarena conduce #LAM”.

Horas antes, el periodista de espectáculos había realizado un “preguntas y respuestas” en su cuenta de Instagram y sorprendió al dejar en claro que no considera que “haya LAM para rato”. Si bien no aclaró si se refería al fin del ciclo o una pausa temporal, su contundente respuesta fue suficiente para consternar a su fiel audiencia.

Ángel de Brito

Tensión en LAM: Mica Viciconte cruzó a Nazarena Vélez por opinar sobre Cubero

Fabián Cubero sorprendió al denunciar a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo legal que habían establecido tiempo atrás. En medio del revuelo, Mica Viciconte salió al cruce de Nazarena Vélez por sus comentarios al respecto, y la panelista no tardó en responderle.

Todo comenzó cuando Nazarena opinó en LAM sobre la decisión del exfutbolista, lo que generó la molestia de Viciconte, quien expresó su enojo en un móvil con Sálvese Quien Pueda:

«¿Por qué comentan sin saber? Ponete en cada lugar, comentan pelotudeces», disparó la modelo.

Lejos de quedarse en silencio, Nazarena recogió el guante y respondió:

«Me parece una buena mina, una buena mamá, pero siento que tiene muchas ganas de pelear. Y vos lo dijiste, que hubieras sido mucho peor que él», señaló.

Además, agregó: «Te entiendo porque es tu carácter, pero es una percepción personal mía, basada también en cosas que me pasaron a mí».

