Ángela Leiva tras salir de su última separación: “Salí como un trapo de piso»

La cantante tropical Ángela Leiva sostuvo que salió de su último vínculo amoroso “como un trapo de piso” y añadió que aún hay “una cautelar vigente” contra Mariano Zelaya, quien además fue su representante y fue denunciado por violencia de género, psicológica, laboral, persecución y hostigamiento.

Ángela Leiva sobre el calvario con Mariano Zelaya: «fue muy difícil salir de ese círculo vicioso»

En principio, la intérprete se refirió al amplio trabajo que realizó en la escena musical, aunque reflexionó: “Entiendo que son las reglas del juego. Si querés que la gente escuche tu música y te conozca, la gente también tiene ganas de conocer tu vida privada”.

Ángela se refirió por primera vez a Zelaya en 2019 cuando había recibido “amenazas en el teléfono”. Años después, la cantante explicó que surgió de manera orgánica.

Tras la separación, llegó el momento de romper con una relación tóxica: “No estaba bien y no podía hablar del tema porque lloraba al hacerlo. No quería exponerme más de lo que ya estaba expuesta porque era mucho”.

“Durante muchos años de mi vida, seguí adelante e hice de cuenta que eso no pasaba, y es peor porque lo dejé caminar demasiado e hizo muchas cosas. Estuve ocho años con él, mucho”.

“Era mi pareja, mi representante, me manejaba la economía y hasta mi familia. Mi viejo se había hecho muy amigo de él y lo tenía totalmente manipulado como a mi. Entonces, fue muy difícil salir de ese círculo vicioso”, añadió la intérprete.

En éste sentido, la artista enfatizó: “Salí como un trapo de piso, arrastrándome de ahí. Entendí que cuando logré separarme de él, pensé que yo sin él no era nada porque es lo él había dejado en mí. Cuando salí, pensé que me iba a dedicar a otra cosa, que la música ya no era para mí, fue muy fuerte”.

A la hora de cortar con la relación, Leiva se encaminó gracias a su propia necesidad de estar bien: “Me ayudó querer ser feliz, el amor propio y saber que no quería estar más con una persona que no amo ¿a qué precio? ¿por qué, porque me vende un show y me maneja la plata? No”.

“Le rogué que no me dejará sola y me dijo que no me iba a ayudar. Ese fue el momento en que consideré cambiar de rumbo porque no iba a dormir más con una persona que no amo”, concluyó emotiva.