Ángela Leiva habló de su separación de Marcelo Weigandt: «Me comí un cuento hermoso»

Ángela Leiva habló con “Intrusos” sobre su ruptura con el futbolista Marcelo “Chelo” Weigandt, con quien tuvo una breve, pero muy intensa relación, en la cual llegaron a pensar en una posible fecha para su casamiento. ¿Qué dijo?

Ángela Leiva habló de su ex Marcelo Weigandt: «Triste»

“Yo estuve muy triste. Sentí que era el indicado, después de todo lo que me pasó”, dijo Ángela Leiva sobre su ex Marcelo «Chelo» Weigandt. La cantante había apostado al amor una vez más, tras la difícil relación con su expareja, a quien acusó por violencia de género.

“No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación. Los planes eran juntos siempre, peor un día una de las partes decidió que no iba más. Fue una decisión unilateral y fue de él. Por eso quedé tan triste”, se lamentó la artista.

“Me comí un cuento hermoso en el cual yo era una reina enamorada y no pasó. No lo culpo. A veces son las formas y los tiempos y la responsabilidad afectiva”, finalizó la cantante, según Noticias Argentinas, que hace pocos días presentó “Ya me olvidé”, un nuevo tema presuntamente inspirado en esta ruptura.

El nuevo tema de Ángela Leiva ¿contra Marcelo Weigandt?

Ángela Leiva está más activa que nunca en las redes sociales y realizó una potente interpretación a capella de su nuevo sencillo «Ya me olvidé«. Según interpretaron sus fans, es una contundente indirecta a su ex, el futbolista Marcelo «Chelo» Weigandt.

Con versos como «Ya me olvidé de tu amor, no eras tan único ni el mejor» y «No estando en tus brazos volví a ser quien soy. Mujer que no calla su voz», la letra del tema fue interpretada como un mensaje de empoderamiento y liberación tras su relación con Weigandt.